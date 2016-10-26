Василий Сергеевич КУК сегодня отмечает 95-летие! Он родился 11 января 1922 года в деревне Турлаки Голышмановского района. Призван в армию за несколько дней до начала войны. Освоив шофёрскую науку, был водителем в 3-й гвардейской тяжёлой миномётной дивизии на 1-м Украинском фронте.

Василий Сергеевич КУК сегодня отмечает 95-летие! Он родился 11 января 1922 года в деревне Турлаки Голышмановского района. Призван в армию за несколько дней до начала войны. Освоив шофёрскую науку, был водителем в 3-й гвардейской тяжёлой миномётной дивизии на 1-м Украинском фронте. Главным «пассажиром» его ЗИС-5, а затем американского «студебекера» была знаменитая реактивная установка «Катюша». В 1946 году, возвратившись домой, трудился трактористом. Награждён орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. Живёт в районном посёлке Голышманово.

Николай Андреевич РЯЗАНОВ родился 11 января 1926 года в деревне Романовка Омутинского района. В Красную армию призван в 1943 году, на 1-м Белорусском фронте автоматчиком в составе 2-й танковой армии освобождал Белоруссию, Польшу, штурмовал Берлин. Дважды ранен. После демобилизации в 1951 году был председателем комитета физкультуры и спорта Омутинского райисполкома. Затем переехал в Тюмень, где работал на руководящих должностях в пожарной охране и других организациях. Принимал активное участие в реконструкции памятника погибшим в боях за Родину. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и многими другими наградами. Живёт в Тюмени.