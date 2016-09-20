2016 год на Ямале был объявлен Годом молодёжных инициатив. Губернатор Дмитрий Кобылкин уверен: реализация этих инициатив позволила оторвать значительную часть молодёжи от социальных сетей и вовлечь в реальную жизнь.

Департамент молодёжной политики и туризма Ямала представил депутатам Законодательного Собрания арктического края обстоятельный доклад о реализации инициатив. В течение минувшего года при поддержке муниципалитетов и правительства автономного округа в регионе удалось провести полторы сотни молодёжных мероприятий, участниками которых стали почти 40 тысяч ямальцев.

В частности, практически уже завершён проект «Высота 868». По инициативе общественной организации «Зелёная Арктика» на вершине горы Рай-Из восстановлено здание заброшенной метеостанции, действовавшей с 40-х годов XX века до начала перестройки. Оно станет центром экстремального туризма. Здесь будет действовать не только музей, но и первый горный приют на Полярном Урале.

В Салехарде по итогам городского конкурса «Гражданская инициатива» были созданы секция мечевого боя, а также молодёжный казачий отряд правопорядка и кибербезопасности. В рамках окружного образовательного форума «Я молод!» гранты получили семь проектов, в том числе «Вторая жизнь памятнику истории» (инициатива Анны Ковалёвой из Красноселькупского района) и «Туризм — сфера будущего» (Евгения Сизова из Пуровского района). Владислав Лозюк провёл в Муравленко окружные соревнования «Street Workout» (по уличной гимнастике), а Анна Гарбалы организовала в Ноябрьске музейное фотоателье.

Дмитрий Кобылкин

губернатор Ямала:

— Мир социальных сетей буквально поглотил нашу молодёжь. Чем больше у нас будет возможностей от этого мира их отвлекать, тем лучше. Потому что жизнь — это не социальная сеть.

В Ноябрьске впервые прошёл съезд молодых предпринимателей. Делегаты из всех городов и районов округа обсудили роль молодёжи в развитии арктического края. В окружном конкурсе бизнес-проектов «Своё дело» приняли участие 68 молодых ямальцев. Для начала их обучили основам предпринимательства. А затем на воплощение лучших проектов направили 10 миллионов рублей.

Анна Ляшок из Ноябрьска предложила создать тайм-кафе «ВинеГрет» с пространством для творчества, Василий Бушуев из Салехарда — «Фитнес кухню», Александр Филатов из Лабытнанги — батутный центр, Лусине Саркисян из Ханымея — студию фотографии и дизайна. Павел Малеванный и Динара Каримова из Муравленко намерены организовать производство лазерных картриджей и деревянных развивающих игрушек. Артур Мирон из Ноябрьска откроет булочную-кондитерскую «Бэйкери», а его землячка Анастасия Крецул — собственную дизайн-студию одежды. Елене Тулюпе из Салехарда помогут создать кожевенное производство. И это далеко не все идеи, получившие поддержку.

На Ямале в минувшем году были организованы окружные конкурсы детского и юношеского творчества «Новые имена» и «Полярная звезда». Состоялись многочисленные фестивали, такие как «Полярные прибамбасы», «Культурная оборона», «Dance Art», «Ямальский пилигрим». Окружная благотворительная акция «Тёплый дом», призванная поддержать сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и из неблагополучных семей, была признана одной из лучших социальных практик. И её предложили распространить на всероссийский уровень.

— Год молодёжных инициатив для молодых ямальцев стал возможностью проявить свои таланты и способности, высказать своё мнение и реализовать свои идеи, научиться новому и обменяться опытом, — в завершение доклада подчеркнул Сергей Зяблов, первый заместитель директора окружного департамента молодёжной политики и туризма. — Активное и неравнодушное участие молодёжи в различных сферах общественной жизни региона в виде новых значимых проектов и инициатив будет поддерживаться нами и в дальнейшем.

Сергей Ямкин

председатель Законодательного Собрания Ямала:

— Наша задача как законодателей — создать основу для поддержки прогрессивно настроенной молодёжи и их идей. Ведь уже через несколько лет от активности молодёжи будут зависеть темпы развития не только Ямала, но и всей России.

Елена Зленко, вице-спикер Законодательного Собрания Ямала, дополнила рассказ чиновника, напомнив коллегам о молодёжном парламенте. В его состав муниципалитеты делегировали по осени 15 лучших своих представителей. И каждый из них пришёл с намерением реализовать собственную инициативу. Роман Арефьев, избранный председателем парламента, например, представил проект «Арктика молодая», направленный на создание условий для занятия спортом и укрепления здорового духа ямальцев. Этот проект, к слову, стал призёром Всероссийского конкурса лучших практик органов молодёжного самоуправления. Грант в 500 тысяч рублей будет направлен на установку во дворах турниковых комплексов.

Депутат Людмила Иванова, работавшая когда-то врачом в Муравленко и трижды избиравшаяся в Думу города, призвала чиновников поощрить высочайшую активность своих земляков. Ведь из полутора сотен инициатив, реализованных на Ямале, на долю муравленковской молодёжи пришлась едва ли не треть.

— Главным для молодёжи является то, что их идеи нашли воплощение в жизнь, — заметил Сергей Зяблов. — Это касается не только молодёжи Муравленко, но и всех инициативных ребят. Мы обязательно будем приглашать их для участия в конкурсах на получение грантов. Привлекать на различные мероприятия, в том числе федерального уровня, чтобы они могли повышать свой потенциал и реализовывать свои начинания.

40 тысяч молодых ямальцев участвовали в 150 мероприятиях в минувшем году.

Депутат Эдуард Яунгад, президент ассоциации «Ямал — потомкам!», высказал пожелание, чтобы к проведению различных молодёжных мероприятий на окружном и межрегиональном уровне профильный департамент активнее привлекал молодёжь из числа коренных малочисленных народов. Предложение обещали принять как руководство к действию. Хотя молодые представители ассоциации и так являются одними из наиболее инициативных участников всех мероприятий.

Год молодёжных инициатив на Ямале завершён. Но их реализация и поддержка обязательно будет продолжена.