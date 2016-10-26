В первые рабочие дни нового года возле здания тюменского загса наблюдался небывалый ажиотаж.

Как выяснилось, в длинной очереди на крыльце стояли желающие подать заявление на регистрацию брака в знаменательный с точки зрения любителей нумерологии день — 07.07.2017. Однако толкотни можно избежать, ведь у будущих молодоженов теперь есть возможность подать заявление через портал госуслуг. Как рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Александр Албычев, в наступившем году для этих целей будет запущено еще и мобильное приложение.

Оно будет интегрировано в работу электронной очереди, и когда в назначенное время граждане будут приходить в отделение, их номер загорится на табло.

— Таким образом, человек сможет безо всяких очередей пройти к соответствующему оператору за получением услуги, будь то регистрация брака, рождение ребенка и так далее, — отметил глава департамента информатизации.

Инновационное ведомство правительства области совместно с партнерами-разработчиками подготовило еще целый ряд нововведений и сервисов для облегчения жизни горожан, пользующихся онлайн-сервисами и мобильными приложениями. И возможность передачи заявления в загс в электронном виде — далеко не самая востребованная из услуг, которые в скором времени появятся или уже доступны на территории Тюменской области.

Новость для автомобилистов

Автомобилистов наверняка порадует новость о внедрении мобильных приложений для проверки и оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения. Проконтролировать наличие нарушений можно по номеру автомобиля или водительского удостоверения. Аналогичным образом можно установить контроль за состоянием своего счета в пенсионном фонде, а также данные о своих налоговых платежах и задолженностях.

— Это очень важные сервисы, на мой взгляд, которые будут интересны практически каждому гражданину, — подчеркнул Албычев. — Рекомендую всем воспользоваться данным приложением, тем более что это бесплатно и скачивается всего в пару кликов. Регистрация тоже проходит очень просто, никуда не придется ходить. Нужен только ваш смартфон.

Департамент информатизации в этом году, следуя федеральным трендам, также решил сделать ставку на сервисы, актуальные и удобные прежде всего для простых граждан, а не только для специалистов или предприятий.

Так, уже весной в Тюмени заработает сервис, позволяющий с помощью смартфона оплатить проезд в городском общественном транспорте. Достаточно будет загрузить в свое средство связи соответствующее приложение. Сначала такая возможность появится у обычных пассажиров, а в начале весны сервис станет доступен и для льготных категорий пассажиров. При этом уже год в мобильном варианте тюменцы пользуются такими услугами, как расписание автобусов и местоположение ближайших остановок.

Билет в режиме онлайн

Точно так же в скором времени можно будет в онлайн-режиме приобрести билет на автобус междугородного значения внутри региона. Это избавит пассажиров от необходимости стоять в очереди в кассы автовокзала. Электронная система занесет его в базу данных, затем можно будет напрямую проследовать в автобус своего маршрута, рассказал Александр Албычев. Это позволит жителям районов и городов юга области экономить время в ходе посещения региональной столицы, когда они соберутся в обратный путь. Если произошла ошибка, то билет можно будет аннулировать все в том же приложении.

Кроме того, на мобильной платформе таких уже хорошо зарекомендовавших себя сервисов, как «Медицина72», ЖКХ72», «Образование72», которыми сегодня пользуются более 78 тысяч жителей Тюменской области, появятся дополнительные возможности.

— Ежедневно регистрируется несколько сотен скачиваний этих приложений, по нескольку тысяч раз оказываются различные услуги, такие как запись на прием к врачу, просмотр электронного дневника и домашнего задания. На сервис, посвященный сфере ЖКХ, мы сейчас делаем особую ставку. Год назад мы запустили функцию просмотра задолженности по жилищно-коммунальным услугам через смартфон. А теперь появилась еще и возможность беспроцентной оплаты с помощью мобильного приложения. Это очень удобно. Не надо никакие бумажки заполнять и бросать их потом в ящик в подъезде, не надо никуда звонить и даже заходить на портал в компьютере.

Также Александр Албычев напомнил, что согласно изменениям в федеральное налоговое законодательство, с 1 января 2017 года при оплате госпошлины через Единый либо Региональный портал госуслуг будет применяться коэффициент 0,7. Простыми словами, если вы подаете пакет документов на оформление права собственности объекта недвижимости или по другим целям в электронном виде, это обойдется вам на 30% дешевле, чем в бумажном варианте.

— Таким образом Правительство Российской Федерации намерено стимулировать граждан активнее переходить на электронный документооборот, — отмечает Александр Албычев. — Наверняка многие после этого пересмотрят свое отношение к бумажным носителям и проникнутся большим доверием к электронным сервисам.

IT для детей

Еще одно интересное направление в работе департамента информатизации касается развития инновационных образовательных центров для детей. В Тюмени уже действуют первые IT-, робо- и Project-лабы, и их должно стать еще больше.

— Сейчас в этих лабораториях занимаются более 700 ребят. Из них формируются проектные команды, которые весной будут участвовать в Кубке губернатора по программированию и робототехнике. Лучших из них мы привлечем к работе в нашей проектной лаборатории при департаменте. А их проекты и разработки будут оценены на предмет применения в различных отраслях народного хозяйства Тюменской области. И мы готовы всячески этому содействовать.

Каждый день в онлайн с помощью TyumenFree в областном центре выходит до тысячи пользователей. Всего же за четыре года работы проекта в сети зарегистрировалось 495 тысяч человек. Всего на территории региона работают 147 точек доступа, они расположены не только в Тюмени, но также в Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и Тобольске.

Важный вопрос, который волнует всех при использовании онлайн-сервисов, касается безопасности. Многие пользователи переживают по поводу роста статистики случаев интернет-мошенничества. Да и от сбоев электронные системы не застрахованы. Александр Албычев признает, что эта тема будет актуальной всегда, именно поэтому на разработку всех проектов уходит, как правило, до полугода, а то и больше:

— Это очень правильный вопрос. Чтобы избежать подобных непредвиденных ситуаций, мы очень тщательно тестируем все разработки, направляем нашим партнерам дополнительные замечания по работе сервисов, призванные защитить систему от мошенников, а также от технических неполадок. Также мы закладываем в программу возможность предоставления пользователями обратной связи, чтобы гражданин мог оперативно позвонить либо написать сообщение, что у него не получилось что-то оплатить, и проконсультироваться о дальнейших действиях. Так что новые приложения с точки зрения реализации по уровню защищенности как минимум не будут уступать банковским онлайн-сервисам.

Ответ скептикам

На заявления скептиков, отмечающих, что даже самые продвинутые электронные услуги не гарантируют стопроцентной надежности и деньги, перечисленные за билет на автобус, могут быть перечислены в неизвестном направлении, Александр Албычев отвечает:

— Как бы мы к этому ни относились, мы никуда от этого не денемся. Это прогресс. Миллионы и миллионы людей на нашей планете уже успешно пользуются онлайн-услугами. Это все придет к нам. Да, сегодня многие все еще испытывают определенное недоверие к инновациям и пользуются услугами по старинке. Но не меньше людей требуют развития онлайн-технологий, чтобы сделать те или иные услуги доступнее, и мы не имеем права лишать их этой альтернативы. То, что электронные сервисы постепенно вытесняют бумажный документооборот, это мировые тенденции, не мы это придумали. Безусловно, важно обеспечить максимальную безопасность этого процесса. И это входит в нашу задачу.

Показательно, что в развитии региональных электронных проектов активно участвуют практически все ведущие банки, отмечает Албычев.

— Они также понимают, что будущее за электронными сервисами, количество которых ежегодно увеличивается не в два-три, а в десять раз, — говорит он. — Для банков это еще и новый рынок, поэтому они активно сотрудничают с нами по различным направлениям.

Не забывают в департаменте информатизации и о развитии еще одного хорошо зарекомендовавшего себя проекта — TyumenFree. Зона покрытия беспроводного уличного wi-fi-доступа постоянно мониторится и расширяется. Главным образом, за счет парков, скверов и других мест общего пользования. Также увеличивается количество точек предоставления бесплатного городского интернета в социальных объектах: в МФЦ, поликлиниках, в аэропорту, на вокзале, офисах Росреестра и ГИБДД — там, где гражданам может понадобиться выход в интернет, например для оплаты, записи на прием и так далее.