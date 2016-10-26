Вот и ещё один год остался позади. Для людей, посвятивших себя добровольческой деятельности, он был незабываемый. Многие тюменские общественные организации и движения только возникли, другие — продолжали набираться опыта. Опыта доброго и полезного.

Тепло души — детям

Добровольцы Тюменской региональной общественной организации «Тепло души — детям-сиротам» опекают ребят из детского дома «Сияние Севера», Борковского детского дома, школы-интерната «Горизонт» и Дома ребенка. Волонтеры объединились в минувшем феврале. За это время они общими усилиями смогли провести для мальчишек и девчонок 30 творческих мастер-классов, организовать 34 выездных мероприятия, реализовать «от и до» два масштабных проекта, помочь 35 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации… У организации появилось много единомышленников, свои логотип, сайт, страницы в социальных сетях.

Юлия Стаудж, руководитель «Тепла души», поделилась с нами своими размышлениями. «Нередко случаются истории, которые со стороны могут показаться совершенно стандартными. Но для человека, впервые пережившего подобный опыт, они становятся самыми яркими в его добровольческой деятельности. Можно сказать, чудесными.

Например, к волонтеру нашей организации подошел воспитанник детского учреждения и сам предложил стать его старшим другом и наставником. Мальчик и раньше обращался к разным добровольцам с такой просьбой, однако ему отказывали: не находилось взрослого, который бы решился взять на себя ответственность. Но в этот раз всё сложилось по-другому. Сейчас парнишка и девушка — друзья. И это был самый яркий момент для них обоих.

Лично меня всегда трогает до глубины души, когда те, кому оказываешь помощь, искренне благодарят. Тебе ничего не говорят, но рассказывают о добром деле в социальных сетях. Что скрывать: добровольцы чаще и чаще сталкиваются с потребительским отношением. Люди умудряются сердечную помощь волонтеров превратить в обязанность и начинают выражать недовольство в случае отказа. Благодарности добровольцы не ждут — и поэтому удивляются, когда человек искренне говорит спасибо, а особенно когда он тоже старается присоединиться к доброму делу. И такие запоминающиеся моменты были. К примеру, одинокая мама, которую мы поддерживали, смогла оттаять сердцем. И даже вещи, из которых вырос ее малыш, передала нам, чтобы мы помогли благодаря ей еще кому-нибудь…»

С заботой о старших

Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение» работает с 2013 года. Опыт помощи пожилым людям, больным, одиноким и нуждающимся уже накопился предостаточный. За минувшие двенадцать месяцев волонтеры смогли оказать помощь и поддержку более чем трем тысячам тюменцев преклонного возраста.

Исполнительный директор фонда Ирина Богунова рассказывает, что каждая встреча с подопечными — это событие. Бабушки и дедушки, получающие внимание, всегда очень искренни. И это не зависит от того, что им принесли: просто открытку, цветы, сладкие подарки к праздникам, бытовую технику или одежду, провели благотворительный субботник или сделали косметический ремонт. Редко кому удается скрыть слезы благодарности. И потому волонтеры фонда ощущают особую ответственность и испытывают особую радость, заботясь о таких гражданах.

Когда фонд объявляет о каких-то социальных проектах и приглашает всех желающих присоединиться, то чудо происходит каждый раз. Сначала организаторам кажется, что акция «провалена». Но вот — за пару дней до события — поступает масса откликов от неравнодушных земляков, людей, действительно готовых дарить внимание старшему поколению. Разве не чудо, что в Тюмени живет столько отзывчивых людей?

Те, кто без дома

Областная общественная организация «Будущее начинается сейчас» в феврале отметит уже десятилетие! И страшно, и радостно, когда представляешь, сколько сотен людей получили помощь за всё время. Это те, кого называют бомжами, опустившимися людьми без роду и племени. Но они — наши ближние, нуждающиеся в поддержке…

В минувшем году около сотни бездомных и тяжелобольных людей проживали и получали стационарное медицинское обслуживание в медсанчасти Дома милосердия «Богадельня». Около 360 раз за год выезжали добровольцы, которые кормили горячими обедами нуждающихся и голодных людей в районе железнодорожного вокзала и в заречной части Тюмени. А это около 200 порций в день!

— На наших глазах ежедневно происходит настоящее чудо, — отмечает руководитель организации Галина Паршуткина. — Богадельня существует только на пожертвования добрых людей. Нередко все финансовые средства заканчиваются, и мы — в прямом смысле слова — не знаем, чем будем лечить наших подопечных и чем кормить завтра. Но уже к вечеру — слава Богу! — появляются и продукты, которых хватит на две сотни горячих обедов, и медикаменты. Люди приносят кто что может: пакет молока, пару килограммов крупы… Кто-то оплачивает страховку нашего служебного микроавтобуса, кто-то чинит вышедшее из строя оборудование. Кто-то решает прийти к нам и помочь помыть лежачих больных, постирать, выступить с благотворительным концертом.

Чудом работники богадельни называют и то, что человек, погибающий в канаве от холода и неизлечимых болезней, вдруг оказывается в кровати с чистыми простынями. Приходит в себя от жизненного угара, поправляет здоровье и решает изменить всё. Иногда пациенты вспоминают, что были спортсменами, мастерами на все руки… И эти навыки возвращаются. И бездомные снова хотят жить и трудиться по мере возможности.

Народная мудрость гласит: «У Бога нет других рук, кроме наших». Каждый может сделать то, что ему по силам.

А в результате получится настоящее чудо.