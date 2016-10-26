Эту необычную историю когда-то рассказала мне жена. Произошла она сразу после окончания Великой Отечественной войны.

Жили они с семьей в деревне Усть-Качка, что в Перм­ской области. Однажды жене показалось, что их корова заболела. Ветеринаров в то время было днём с огнем не сыскать, а сама жена была в то время молоденькой девчонкой и не знала, как измерить корове температуру.

Недолго думая, взяла какое-то одеяло, пришила к нему градусник и набросила его на корову. Термометр показал около 38 градусов, и это навело девчушку на мысль, что при такой температуре… можно было бы попробовать выводить цыплят.

И вот, взяв старое байковое одеяло, она нашила на нем карманы по размеру куриных яиц на расстоянии полутора-двух сантиметров друг от друга. А затем пришила к одеялу лямки, чтобы ими закрепить одеяло на спине коровы, с таким расчетом, чтобы, ложась, она не придавила заложенные в карманы яйца. На всякий случай каждый карман, чтобы яйца не выпадали, пристегнула булавкой...

Детская смекалка и сообразительность подсказали ей, что одеяло надо ежедневно поворачивать, накладывая его на спину «наседки» то одной стороной к голове, то другой. Раз в неделю для охлаждения яиц она выводила корову во двор на прогулку — минут на 20-30. Корова потела, так что необходимая для инкубации влажность получалась сама собой.

Вся эта процедура, как вы понимаете, уважаемые читатели, проводилась весной, когда корова не доилась, то есть была в запуске.

Яйца в ячейки-кармашки были заложены примерно 30 марта. А через 20 дней… вывелись цыплята! Вывод был дружным, цыплята оказались бойкими и веселыми. Таким образом, жена обошлась без курицы-наседки.

Хотите — верьте, хотите — проверьте. Но это — чистая правда!