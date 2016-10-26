Всем известно, что розовых голубей в природе не бывает. И всё-таки… Всё-таки мне удалось однажды увидеть такое чудо. Случилось это в последних числах декабря. Часов в десять я шла мимо кинотеатра. На его крыше постоянно жили дикие голуби: сизые, пестрые, белые.

Солнце только-только начало показываться из-за домов, лучи робко прощупывали окружающее пространство, окрашивали день новыми красками...

В это время неожиданно резко взревел мотор стоявшего неподалеку автомобиля — и вся стая голубей, до этого спокойно сидящая на крыше, резко взметнулась в небо. Она сразу же попала в поток солнечного света… и тут свершилось настоящее чудо. Освещенные лучами голуби вдруг приобрели розовое оперение и стали похожи на огромные лепестки каких-то неведомых цветов.

Потеряв дар речи, остановилась и зачарованно смотрела на птиц, а они кружились над дорогой. Кружились всего несколько минут. Но все это время их перья переливались всеми оттенками розового… Несколько легких перышек тихо-тихо опустились на снег у моих ног и тут же потеряли свой нежный цвет. А их хозяева, убедившись, что нет никакой опасности, вновь вернулись на облюбованную крышу.

Опустившись на нее, они вновь стали обычными голубями. Их путешествие в волшебную розовую сказку закончилось.

Но я теперь смело могу утверждать, что собственными глазами видела розовых голубей. Такие маленькие чудеса не забываются. Зачем-то же они посылаются нам? Там, наверху, знают зачем…