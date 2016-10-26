Окна нашей судебной канцелярии выходили во двор. В самом ее конце, у забора, летом буйно росла конопля. Зимой ее стебли гордо высились из сугробов. Там всегда кормились воробьи.

И вот однажды из этого окна довелось мне видеть классический случай преступления, наказания, раскаяния — и помилования.

Большая стайка воробьёв усиленно трясла верхушки конопли, а вторая внизу проворно склевывала со снега падавшие зернышки. Периодически стайки дружно взлетали и менялись местами.

Похоже, один из воробышков не захотел взлетать вверх и оставался на кормежке уже не одну смену. Стая это заметила. Они как-то особо шумно раскричались и дружно бросились на нарушителя. Он же, получив изрядную порцию щипков и толчков, сумел все же вырваться из плотного окружения и сломя голову понесся прочь, едва не касаясь сугробов. Его дружно, с разноголосым щебетом, преследовали товарищи, на лету успевая долбить клювами его бестолковую головенку.

Обессиленный и перепуганный нарушитель не смог преодолеть особо высокий сугроб и с лету зарылся в него почти полностью. На поверхности оставались торчать только две худенькие ножки-спички. Разгневанные преследователи еще некоторое время покружились над ними, угрожающе чирикая, а потом улетели и принялись за прежнее занятие.

Минут пять ножки оставались неподвижными… но вот задвигались, исчезли, и тут же из снега показалась вначале взъерошенная голова, а потом выпорхнул и сам серый косматый комочек. С опаской огляделся. Наконец сообразил, что его уже никто не преследует. Уселся поудобнее, отряхнулся от снега, крутнулся, а потом боком-боком поскакал по сугробам к копошившимся в зарослях товарищам. Те даже виду не показали, что заметили его.

Провинившийся все так же бочком подковылял ближе и, вспорхнув на ветку, начал ее усиленно трясти. Тряс и тряс ветку за веткой. Тут самый старый и опытный воробей подлетел к трудяге и ловко столкнул его вниз. Видимо, в его птичьем понимании нарушитель уже искупил свою вину — и ему разрешили кормежку. Птицы, они ведь тоже умеют ценить раскаяние.