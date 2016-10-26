На стене казенного учреждения размещена статья «Как быть счастливой». Некий психолог рекомендует: танцуй медленные танцы, читай любимые книги, обнимай своего ребенка… Многих радостей жизни эти женщины лишены. Следственный изолятор — не лучшее место для пребывания.

Розовые застенки

Здание СИЗО №4 для женщин в поселке Винзили Тюменского района строилось более десяти лет назад по особому проекту. Говорят, сегодня это единственное учреждение пенитенциарной системы страны, где каждая камера оснащена большим окном, выходящим в общий коридор. Из него видно окно на улицу с розовыми шелковыми шторами и цветами на подоконниках. Сами стены тоже приятного розового цвета. Однако, как отмечает начальник учреждения Иван Зарубин, психологически комфортные условия — это единственное отличие женского СИЗО от мужского следственного изолятора. Режим содержания тот же.

В камерах находится по четыре человека. Как положено: четыре квадратных метра на каждого. Интересно, что современные условия содержания требуют разделения заключенных на курящих и тех, кто не курит. Санузел оборудован как специальное место, где можно дымить. Как признаются сотрудники СИЗО, женщины часто не сходятся характерами. Нередко приходится подбирать им подходящее соседство. В общем, с дамами — сплошная головная боль…

125 женщин, заключённых под стражу, из Ямала, Югры и юга Тюменской области находится сейчас в СИЗО № 4. Учреждение рассчитано на 258 человек.

Молодые женщины, увидев в коридоре журналистов, подошли к своему зарешеченному окну, заулыбались, помахали рукой. Они пока еще не признаны виновными. Все в своих «родных» розовых халатах. На кроватях белоснежное белье, на полках — в изобилии косметические средства. В обязательном порядке в каждой камере есть настольные игры. Отдельно стоят книги: наибольшим спросом пользуются женские романы. В камере для содержания несовершеннолетних осужденных в основном учебники. Сейчас в учреждении находится одна девушка. Помещение для несовершеннолетних оснащено видеокамерой и устройством для связи (в любой момент можно переговорить с сотрудниками). Есть телевизор.

Вообще, несовершеннолетних в СИЗО становится меньше. Например, в прошлом году в учреждении в это время находилась не одна, а 14 девочек (большинство оказались здесь за воровство). Как отмечает Иван Зарубин, такая положительная тенденция может быть связана с эффективной работой системы профилактики подростковой преступности.

Мама в Сингапуре

Вся хозяйственная работа в исправительном учреждении выполняется силами осужденных, которые отбывают наказание в отряде хозобслуживания. Их 15 человек. Молодые женщины с любопытством, из-за занавески в коридоре, разглядывали гостей. И почему-то смотрелись совсем как девчонки в своей темно-зеленой униформе, в повязанных на головах платках. В полдень они собирались разносить еду тем, кто находится в СИЗО.

Работницы готовят завтрак, обед и ужин, стирают, делают уборку в помещениях, метут территорию... Ведут себя мирно и надеются на условно-досрочное освобождение. Каждую из них дома ждут ребятишки, которые не знают, где на самом деле находится мама. Думают, что она на работе в далекой стране…

46% заключенных проходят по статье за употребление и распространение наркотиков, 25% — за преступления в отношении жизни и здоровья, 29% — за преступления имущественного характера.

С журналистами решилась пообщаться 22-летняя Екатерина, осужденная на шесть лет. Её дома, на Ямале, ждут только родители. «Когда сюда попала, друзья сразу исчезли. Но зато здесь нашла новых подруг. Все девочки оказались очень хорошие», — рассказала Катя. Она приехала в Тюмень искать работу. Как говорит, на улице обнаружила объявление: требуются курьеры. Сначала не подумала о том, что именно придется доставлять. А потом, разобравшись что к чему, не отказалась. Хотела легким способом сама встать на ноги и помочь родителям. И эту историю согласилась рассказать журналистам для того, чтобы предупредить других: так делать не стоит!

Работники отряда хозяйственного обслуживания по трудовому законодательству имеют право на отпуск. Сейчас в камере для отпускников находится Наталья. Режим отбывания наказания в такое время более щадящий. Можно посмотреть телевизор, почитать любимую книгу, не торопясь заняться вышивкой на пяльцах. Наталья застенчиво улыбалась, показывала цветы, выполненные крестиком...

Малыш за колючкой

Рассказывают, что в камерах хорошо слышен… плач младенца. Малыш находится с мамой на другом этаже. Мальчику всего-то неделя от роду. Так уж получилось, что мамаша оказалась под следствием беременной.

Теперь малышу предстоит подрастать в камере СИЗО, пока его не возьмут родственники. В общем-то, по решению суда женщина может сама первые годы растить ребенка. При вступлении приговора в законную силу из Тюменской области она вместе с младенцем направляется в Свердловскую область, где расположена женская колония, при которой есть Дом ребенка. В этом случае дитё проживает с мамой до трех лет.

Тюменские заключенные имеют при себе малышей крайне редко. Но учреждение приспособлено и для этого. Двухместные камеры для тех, кто находится под медицинским наблюдением, оборудованы душевой кабинкой. Можно посмотреть телевизор. Рядом с металлическими «нарами» ставят детскую кроватку и обеспечивают маму и младенца самым необходимым. Кстати, у женщины с ребенком есть привилегия: особое меню, а также возможность гулять с коляской на территории в любое время.

Настроение у Елены достаточно бодрое. Она становится мамой уже не первый раз, поэтому особая помощь ей не требуется. О будущем сына женщина пока старается не задумываться…

Рождение ребенка — всегда чудо. Но его появление в учреждении исправительной системы вызывает почему-то отнюдь не радость. Скорее, тревогу. Впрочем, щемящее чувство возникает при виде всех женщин за колючей проволокой. Им бы домой. К детям.

И они стараются вернуться быстрее. Обещают начать новую жизнь.

Справка «ТИ»

Федеральное казённое учреждение «Следственный изолятор № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области» было учреждено 1 июня 2004 года. Оно предназначено для содержания подозреваемых

и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, а также для выполнения функций исправительных учреждений в отношении осуждённых в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством России.