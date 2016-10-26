Ярослав помнит себя с четырёх лет. Первое, что он запомнил в своей совсем ещё юной жизни, это укол в больнице, после которого на улице потерял сознание. Сейчас Ярослав спортивный и самостоятельный парень. Ему даже доверяют присматривать за младшими сестрами.

Ярослав,

10 лет

— Ярослав, у тебя хорошая память?

— Не очень. Денёк нужен, чтобы выучить стихотворение в школу.

— А мы раньше учебник под подушку на ночь прятали. Думали, так лучше запомнится…

— Хм… Надо как-нибудь попробовать…

— Ещё пятак под пятку пристраивали. А вы что делаете, чтобы хорошо написать контрольную работу?

— Учим то, что задали на дом.

— Никакой фантазии!

— Ну, почему? Некоторые шпаргалки пишут. Я тоже пытался. Но меня засекли.

— Ты разменял второй десяток. Чувствуешь себя взрослым?

— Как-то мамина подружка сказала, что я уже вырос и меня не надо маленьким называть. Но я возразил: «Вот когда исполнится 10 лет, буду взрослый!»

— Как по щелчку? Что нужно, чтобы почувствовать себя взрослым?

— Перед самым днём рождения дождаться 12-ти ночи!

— По каким признакам можно определить повзрослевшего ребёнка?

— Малыши отличаются тем, что сидят, лежат, едят, пьют и играют. А тот, кто повзрослел, может помыть посуду, проследить за младшими детьми и даже поработать.

— Уже о работе думаешь?

— Не только думаю. Работал! В магазине у маминой подружки раздавал рекламные листовки.

— Тебе за это заплатили?

— Заплатили маме! Я потом снова предлагал свою помощь. Хотел ещё так поработать. Но мама не хочет. Говорит, что у меня и так каждый день занят. Я ведь хожу на рукопашный бой и в «музыкалку».

— Как удаётся совмещать музыкальное искусство и борьбу?

— Это никак не совмещается, но… у меня получается.

— Чему-то ты отдаёшь большее предпочтение?

— Музыке! Мне нравится петь. Я пою в двух хорах. Один хор «Соколята», в нём только мальчики. А второй — «Росинки», там 15 девочек, а из мальчиков я один.

— Готовишь себя к карьере певца?

— Скорее, пианиста! Я ещё дополнительно занимаюсь на фортепиано.

— Считаешь, это интересная профессия?

— Да! Я ведь играю хорошо, так что могу стать музыкантом.

— Известным?

— Необязательно. Когда вырасту, может быть, вообще уеду куда-нибудь… Как же называется город, где обитают хорошие музыканты? Екатеринбург или…

— Санкт-Петербург?

— Не помню. Но точно знаю, что есть город, в котором живёт много музыкантов и их там уважают.

— А в Тюмени разве не уважают?

— В том городе больше!

— Если планируешь связать свою жизнь с музыкой, зачем тебе рукопашный бой?

— Чтобы уметь защищаться!

— На тебя кто-нибудь нападал?

— И не раз! Есть такие парни, которые привязываются ко всем!

— Давал отпор?

— Доводилось. Однажды шёл из школы, а двоечник Денис назвал меня «бомжом» и поставил подножку. Я ему тем же самым ответил!

— Тоже назвал «бомжом» и поставил подножку?

— Нет, только подножку!

— Думала, на занятиях по рукопашному бою учат делать подсечки…

— Учат. Но и подножки надо уметь ставить!

— А что Денис?

— Погнался за мной!

— И?

— Я ушёл в «Гудвин»!

— То есть сбежал от него?

— Ушёл!!!

— Каким правилам должен следовать человек, владеющий искусством рукопашного боя?

— Не затевать драк без необходимости! Только защищаться!

— Интересно, когда ты отрабатываешь приёмы, то напеваешь про себя песню, выученную на хоровом уроке?

— Нет. Я думаю, поскорее бы кувырки начались!

— Сам выбирал дополнительные занятия для себя?

— Я хотел пойти на карате. Но мама записала меня в «Кречет». Это такой отдел в «Кижеватовце», где учат бороться, стрелять из пистолета, разбирать оружие. Ребята, которые занимаются в «Кречете», ходят в походы, летом уезжают в лагеря. На второй же день я перепутал залы. Удивился, конечно, что тренер другой. Но ничего не понял. Так и занимался рукопашным боем, пока не спросил, почему мы в походы не ходим? Оказалось, не туда попал. Но я решил остаться.

— Ярослав, раз ты уже взрослый, давай поговорим о любови. Как ты думаешь, что это такое?

— Это когда два человека чувствуют, что они друг другу половинки! И им суждено соединиться.

— Ты уже влюблялся?

— Одиннадцать раз в садике и шестнадцать раз в школе!

— Что для тебя главное в избраннице — внешняя красота или внутреннее содержание?

— Мне интересно, чем девочка увлекается и какая она в общении.

— Если бы тебе понравилась девочка, которая старше тебя, ты решился бы с ней познакомиться?

— Старше на сколько?

— Допустим, на год…

— Никогда не знакомился с теми, кто старше меня на год. Я сам старше всех в классе.

— А если бы тебя пригласили на танец?

— Потанцевал бы…

— Умеешь?

— Не сильно… Мне рукопашного боя хватает…

— Между прочим, умение танцевать — признак настоящего кавалера!

— Ну, значит, научусь как-нибудь…

— А кто такой кавалер, ты знаешь?

— Это мужчина, который сопровождает женщину.

— Почему его так называют?

— Потому что он добрый и красивый. Изнутри и снаружи.

— Ярослав, каких героев нашего времени ты знаешь? В советские годы таковыми являлись первый космонавт Гагарин, хоккеист Харламов, футболист Яшин… А у вашего поколения кто есть? Кого вы почитаете?

— Не знаю даже… В нашем классе один герой — Богдан!

— Чем он знаменит?

— Тем, что учится на одни пятёрки. Умнее его в нашем классе никого нет. Все так считают!

— Отличники теперь в почёте? Раньше их называли «ботаниками»…

— У нас к Богдану все хорошо относятся.

— А у тебя лично есть авторитеты? Например, среди музыкантов…

— Пока я сам для себя авторитет.

— Громкое заявление! Ты ходишь на концерты? Может, кто-то из исполнителей тебе нравится больше всего?

— На концерты хожу, но в основном на те, где сам выступаю.

— Возможно, у тебя есть любимые композиторы?

— Я люблю Баха и Бетховена.

— Что делают родители, чтобы ты был доволен жизнью?

— Покупают одежду, кормят, день рождения отмечают…

— А что ты хотел получить на день рождения?

— Ничего. Мне уже на Новый год подарок сделали. Этого достаточно.

— Настолько шикарный, что и желать больше нечего?

— Мне подарили шампунь с конфетами. Довольно-таки хороший подарок! Конфеты, правда, уже съели…

— Ты непритязательный человек?

— Мне, в принципе, всего хватает.

— Значит, ты — счастливый?

— Да, кроме некоторых дней, когда случаются неприятности. Например, двойку по английскому языку получу.

— Ярослав, ты живёшь в многодетной семье…

— Да, у меня три сестры. Ире 14 лет. Варе три года, а Маше — два.

— Как выживаешь в дамском коллективе?

— Как-то выживаю. Я, конечно, хотел брата. Но не повезло. С девочками во что поиграешь? В стрелялки они не будут…

— Больше ни о чём не мечтаешь?

— Мечтаю после смерти попасть в рай, где будет комната с четырьмя окошками, внутри которой я смогу материализовать всё, что захочу!

— О смерти тебе думать рановато, не так ли?

— Я просто приготовился! Может, и правда что-то такое есть? Никто, в принципе, этого не знает. Потому что умерший не может рассказать, как он себя чувствует.

— А для чего человек живёт на свете?

— Чтобы веселиться и добиваться своих целей!

— У тебя есть цели?

— У меня их три. Первая — стать музыкантом. Вторая — добиться, чтобы на телефоне заработал Framaroot, и получить права на удаление некоторых ненужных программ. Третья — стать майнкрафтером и видеоблогером. Есть такая игра «Майнкрафт». Я хочу играть в неё, снимать процесс и выкладывать в интернет видео.

— Много времени проводишь за компьютером?

— Когда как. Всё зависит от того, нужно ли мне сидеть с младшими сёстрами. В основном меня оставляют с ними, когда они спят. К моменту их пробуждения из «художки» приходит старшая сестра.

— Ну, это ведь не трудно? Тебе же не надо им кашу варить!

— Бывает, и кашу надо!

— А ты умеешь?

— Умею. Могу сварить пшёнку или яичницу приготовить. Такое случается по утрам.

— Вот как?

— Девчонки просыпаются рано и сразу бегут ко мне. До Иры они не дотягиваются (она спит на втором ярусе кровати), поэтому будят меня. Если мама встаёт раньше, я могу подольше поспать.

— Да, нелегка доля старшего брата. Сочувствую!

— Спасибо!