Читать состав продуктов питания, ткани, из которой сшита одежда, стало привычным для большинства. Кто задумывался о том, чем он ежедневно касается себя изнутри, — о составе зубной пасты? Древние люди чистили зубы песком, растертыми рогами животных и мелом, позже была пемза с добавлением винного уксуса, затем толчёный кирпич, измельчённая кора и угольная крошка… Кто готов на такие же подвиги? Современные пасты делятся по потребностям: для профилактики кариеса, от кровоточивости десен, против образования зубного камня или налета курильщика, для свежести дыхания или восстановления pH-баланса полости рта. Узнаем, как с толком выбрать!

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Все зубные пасты делятся на гигиенические и лечебно-профилактические. Первые предназначены исключительно для очищения зубов от налета пищи, а также придания свежести полости рта. Подходят тем, кто не имеет зубных проблем, регулярно ходит к стоматологу и ни на что ему не жалуется. То есть практически никому.

Ко второй группе относится основная масса паст. Кроме непосредственного очищения поверхности зубов они уничтожают вредную микрофлору, вызывающую кариес и пародонтит, уменьшают воспаления, отбеливают.

Лечебно-профилактические делятся на группы по своему предназначению.

Семейные. Обычно содержат соединения фтора и имеют оптимальные для здорового человека очищающие свойства. Подходят для всех членов семьи старше 7 лет.

Детские. Малыши частенько глотают до 70% всей пасты со щетки, поэтому чистить зубы взрослыми средствами им нельзя. Делятся на группы по возрастам, чем она старше — тем выше концентрация фторида.

Терапевтические:

— противовоспалительные — в их составе различные антисептики (например, триклозан, хлоргексидин, метронидазол и др.), которые призваны бороться с бактериями. Часто содержат настои и экстракты лекарственных растений (ромашка, тысячелистник, подорожник, шалфей, кора дуба, календула и др.). Применять можно курсами, не чаще трех недель подряд, иначе нарушается полезная микрофлора полости рта, проще говоря, начинается дисбактериоз;

— противокариозные — в пасте присутствуют фториды (фторид натрия, фторид олова, аминофторид, монофторфосфат), а также кальций (глицерофосфат кальция). Все эти вещества эффективны, только если процесс чистки длится не менее пяти минут;

При этом содержание фтора должно быть строго ограничено. Оптимальным для профилактики кариеса и допустимым для бытового использования считается 150 мг/100г в пастах для взрослых и 50 мг/100 г — для детей;

— отбеливающие содержат бикарбонат натрия или соду, которая обладает выраженным абразивным действием. Поэтому не подходят зубам с повышенной чувствительностью. При использовании отбеливающих паст кардинально изменить цвет эмали не получится — это может сделать только стоматолог. К тому же постоянно ими пользоваться нельзя — повредите эмаль. Оптимально — 2 раза в неделю;

— для чувствительных зубов — насыщены активными ингредиентами, которые снижают чувствительность. Это соли: хлорид калия, хлорид стронция, нитрат калия. Также не рекомендуется применять длительное время, так как они неэффективно очищают зубы и могут скрывать симптомы стоматологических заболеваний.

СОСТАВ

Нужно понимать, что в нем не должно быть потенциально вредных для зубов веществ. К примеру, грубых абразивных элементов типа мела, карбоната кальция, окиси алюминия, сдирающих зубную эмаль. Лучшим абразивом считается диоксид кремния, он мягко удаляет все зубные отложения, не оказывая негативного воздействия на эмаль и десны. К безопасным также относят дикальций фосфат или натрий метафосфат.

Если в описании состава лаурилсульфат натрия стоит на одном из первых мест (то есть его процентная доля велика), то такую пасту также лучше не покупать. Дело в том, что это поверхностно-активное вещество отвечает за вспенивание, но никак не влияет на качество чистки.

МЕСТО ПОКУПКИ

Профилактическая, гигиеническая или лечебная, любая паста — это медицинский препарат. Где лучше покупать лекарства? Конечно, в аптеках. И уж точно следует избегать покупки в киосках, на рынке, с рук у «распространителей».

ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСКИ

В интернете бродят мифы о цветной маркировке на тюбиках пасты. Она есть у каждого производителя зубной пасты. Чаще всего встречаются синий, зеленый, черный и красный цвета. Почему-то принято считать, что так обозначается безопасность конкретной пасты и процент наличия в ее составе вредных химических веществ.

Якобы черная полоска обозначает самую вредную зубную пасту, на 100% состоящую из химических и абразивных веществ, которые вредны для детских зубов. Она рекомендуется только для отбеливания. Синяя полоска — менее вредная зубная паста, в составе которой 80% химических веществ. Красная полоска — паста на 50% состоит из вредных веществ, она не подходит людям, имеющим проблемы с деснами. Зеленая полоска — полностью натуральный продукт, рекомендованный стоматологами для постоянного использования.

На самом деле цветовая маркировка зубной пасты — это всего лишь технологическое удобство для изготовителя. Некоторые производители уже успели сориентироваться, начав выпускать зубную пасту с зеленым квадратиком на тюбике. Хотя сама паста может быть на 100% синтетической. Самое интересное, что это не запрещено законом.

Хотите узнать, что в тюбике? Смотрите на состав, а не на полоски!

МАРКИРОВКА

На потребительской таре с зубной пастой указывают:

— наименование, название (при наличии) и назначение изделия;

— наименование и местонахождение изготовителя, местонахождение организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя;

— товарный знак изготовителя (при наличии);

— масса нетто, объем;

— состав изделия;

— массовую долю фторида (для фторидсодержащих зубных паст);

— условия хранения (для продукции, требующей специальных условий хранения);

— срок годности (срок годности может быть указан следующим образом: «годен (использовать) до (месяц, год)» или «срок годности (месяцев, лет) с обязательным указанием в последнем случае даты изготовления (месяц, год)»;

— обозначение настоящего стандарта (если это предусмотрено законодательными документами страны-изготовителя);

— информацию о сертификации;

— информацию об эффективном применении и меры предосторожности.

Маркировку наносят на языке страны-импортера. Дополнительно информацию допускается наносить на языке страны-изготовителя.