Можно сколько угодно рассуждать об отсутствии экологической культуры у населения, можно без конца повторять поговорку о том, что настоящий мужчина обязан, помимо всего прочего, посадить дерево… А можно просто — молча, без всякой рекламы и поисков спонсоров — всеми силами улучшать экологический фон, не только беречь зелёные насаждения, но и стараться ликвидировать те «рубцы», которые появляются у «зелёных лёгких» нашей планеты благодаря деятельности человека неразумного.

К таким неравнодушным людям относится и мой брат Лев Григорьевич Николаев. В свое время он был инициатором посадки липовой аллеи у Тюменского завода «Медоборудование», где он и работал. Брата в шутку тогда называли «главным лесоводом»… Теперь эти уже взрослые деревья, выстроенные в два ряда с обеих сторон, радуют пешеходов летом обилием зелени, чистым воздухом и несказанным ароматом во время цветения.

Этот удачный пример имел свое логическое продолжение при посадке второй аллеи. Эта аллея начинается за совмещенным мостом по улице Мельникайте и ведет к парку имени Ю. Гагарина. А раньше там был пустырь! Деревья пока еще маленькие, но мы надеемся, что лет через 10 это уже будет настоящая аллея.

В прошлом году, весной и осенью, мы привлекли к этому делу своих друзей, родных и знакомых. И общими силами продолжили посадки. Высажено 57 деревьев: сосны, дубки, березки. Всего около 300 метров.

Вы, наверное, хотите узнать, где мы брали посадочный материал?

А все очень просто. Лев Григорьевич дубки привез со своей дачи, где выращивал их для своего, а теперь уже для общего удовольствия. Сосенки, березки 2-3-летнего возраста — это «самосейки», что растут под линиями электропередачи, где бы их все равно срубили через какое-то время.

Главное правило — выкапывать саженец вместе с комом земли, а также потом хорошо полить. Посадка весной и осенью. И тогда будет стопроцентная приживаемость. Это мы уже проверили!

Таким образом, для реализации этой работы не потребовалось особенных материальных затрат (только бензин, чтобы довезти с дачи дубки). Понадобилась только добрая воля и желание сделать что-то полезное для горожан.

В 2017 году мы планируем посадить еще около 250 деревьев. Приглашаем всех желающих посадить свое дерево в аллее. А название этой аллее можно придумать сообща. Может, у кого-то есть предложение?