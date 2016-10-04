Летом наш город отметил 430-летний юбилей. Тогда же, 30 июля, на страницах нашей газеты вышел материал, рассказывающий о проекте ГТРК «Регион-Тюмень» под названием «Песни Тюмени. Поём вместе». В рамках этого проекта — под идейным и музыкальным руководством Анатолия Омельчука — люди разных возрастов и профессий исполняли песни о нашем городе. По итогам проекта был издан mp-3 диск с одноименным названием.

Рецензия. С любовью и небольшим опозданием...

Так — хоть и запоздало — мне в руки попал пестрый, празднично оформленный диск «Песни Тюмени. Поём вместе». Из колонок зазвучала музыка...

Очень сложно как-то судить о музыке и предпочтениях, когда в течение нескольких часов слушаешь более сотни признаний в любви одному и тому же городу. Несмотря на то, что качество различных исполнений очевидно разнится.

Вызвала уважение грандиозность подбора участников. На одном диске собраны песни как общепризнанных состоявшихся звезд, так и простых неравнодушных к родному городу граждан. Приятно слышать детские голоса — так и представляешь себе, как радовались детишки, принимая участие в записи. Исполнения же более взрослые, зрелые создают ностальгический оттенок.

Здесь собрано 124 гимна Тюмени. Поэтому не слишком просто прослушать диск от начала до конца. Представьте, что вы слушаете гимны всех стран в мире. Рано или поздно это попросту наскучит. Поэтому я рекомендовал бы слушать эти песни в случайном порядке.

При прослушивании также может возникнуть ошибочное ощущение, что тюменская сцена представляет собой лишь бардовскую песню, эстраду с привкусом советской эпохи да фольклор. Это совсем не так — сама суть проекта заключается в признании в любви к городу, поэтому возникает ощущение похожести исполнителей.

Однако на общем фоне отношений авторов к Тюмени хотелось бы выделить несколько нестандартных, потому особенно отличившихся исполнений, составляющих основную долю восприятия слушателя музыки. И впервые в своей жизни я составил рейтинг. Вот как, на мой взгляд, выглядят лучшие песни о Тюмени (из представленных на диске):

5НЕва, «Тюмень». Это классика. Алексей Шляков, лидер и автор группы, давно влюбил в эту песню людей поколения «рок». А теперь еще и в Тюмень!

4 Виктор Крючев, «О Тюмени 70-х». Влияние Высоцкого и Башлачева так зацепило автора песни, что признание в любви городу оказалось точечным, выверенным, нервным и немного акустическим.

3Станислав и Александр Пинчук, «Я люблю Тюмень». Образец синти-попа времен 80-х годов, когда приятно сочетается мягкий ритмичный звук с сахарной интонацией смысла. Признание в любви к городу как к женщине — это особенно впечатляет. Автор слов к песне достоин награды за поэтическую находку.

2Александр Чехонин, «Мой город». Идеально выверенное произведение, в поэзии сочетающее в себе «есенинщину» и «байронизмы», а музыкально отправляющее отведать очередного напитка в очередное заведение имени Есенина либо Байрона. Искренняя правда о любимом городе.

1 Евгения Зонтикова, «Там (Посвящение Тюмени)». Сквозящий романтизм заставляет признаться, что поэзия может быть соизмерима с музыкой. Песня может касаться любого города, однако посвящена Тюмени.

А вообще это было бы здорово — собраться вот так всем вместе около костра, с гитарой да баяном наперевес. Да водить дружный тюменский хоровод, от мала до велика, внезависимости от рода занятий и социального статуса! Именно осознание того, в каком дружном городе мы живем, стало главным выводом в восприятии данного диска.

P.S. Подробно прослушав диск, можно выучить наизусть все рифмы к слову «Тюмень»!

Р.P.S. В минувшем ноябре в тюменском кафе-баре «Picasso+» мне довелось побывать на концерте Сергея Дьяконова-Дьяченко, чья песня в разных аранжировках и исполнениях встречается на диске «Песни Тюмени. Поём вместе» чаще других.

Помимо исполнения основных собственных шлягеров Сергей Георгиевич обратился к классическим композициям, а также продемонстрировал владение различными духовыми инструментами. Несомненно, украсило концерт присутствие в дуэте с Сергеем Георгиевичем его талантливого сына Алексея.

Заметно без лишних слов: все выступление Сергея Дьяконова-Дьяченко пронизано любовью к тюменской земле. В рассказах об истории создания тех или иных композиций зрители отчётливо увидели прекрасное знание истории любимого города. Вот что сказал на сей счет сам Сергей Дьяконов-Дьяченко:

— Глубокая привязанность к истории Тюмени у меня началась, когда я впервые побывал в музее «Царская пристань». Интересно, что я не искал его, это место будто само меня нашло, ноги сами привели меня туда. Сегодня там создан прекрасный музей с выдающейся энергетикой. И вот теперь, когда я гуляю по Тюмени, я не обхожу стороной, а зачастую попросту выискиваю глазами именно старину, которая в нашем городе так прекрасна. Многие из моих песен о Тюмени наполнены именно такими эмоциями, и я рад, что публика это замечает. Участие же в сборнике «Песни Тюмени. Поём вместе» лишь подтверждает мои слова, являясь приятным дополнением к осознанию нашего с городом единства.