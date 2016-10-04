В конце уходящего года исполнилось 100 лет со дня рождения Алексея Ремизова, участника Всемирной выставки в Париже 1937 года, промышленной выставки в Лондоне в 1946 году, уроженца города Кинешма, фронтовика…

Шёл 1944 год. Молодой боец вернулся после ранения под Оршей из госпиталя в часть, чтобы отправиться на передовую. И тут командир сообщил ему новость, определившую дальнейшую жизнь Алексея Лаврентьевича Ремизова: по распоряжению правительства СССР лучшие мастера художественных промыслов должны быть отозваны с фронта. Для восстановления народного хозяйства стране нужна валюта.

Надежным источником её поступления была продажа изделий народных мастеров. Но для того, чтобы источник этот начал действовать, надо было восстановить работу промыслов в полном объёме. А кроме этого — воспитать смену молодых мастеров.

В том же 1944-м руководство Института художественной промышленности командирует Ремизова в Холмогоры, а затем в Тобольск, где художник-инструктор и осел, став художественным руководителем в артели «Кооп-экспорт».

В 1954 году Алексей Ремизов был приглашен на работу в Тюменское товарищество «Художник», а вскоре стал председателем правления Тюменского отделения Союза художников.

С 1946 года Ремизов — постоянный участник различных художественных выставок, создатель совместно с Е.Л. Герасимовым монумента Борцам революции в Тюмени.

Алексей Лаврентьевич всегда привлекал мое внимание особой добротой, живостью ума. Хотя жизнь и творчество было не из легких.

Очень жаль, что не нашлось инициатора, который организовал бы творческую конференцию или вечер памяти А.Л. Ремизова. Ведь этот человек сделал неизмеримо много для нашего края.