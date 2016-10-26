Волонтёры бывают всякие. Делают добрые дела по разным причинам. Некоторые психологи даже утверждают, что мотивация не так важна: главное — чтобы труд приносил пользу и радость нуждающимся. Некоторых добровольцев, которые искренне делают добро, просто не понимают…

Феликс Булатов — человек заметный. Яркий и эпатажный. О нем как о поисковике, выпускнике Тюменской сельскохозяйственной академии, инженере и аспиранте Аграрного университета Северного Зауралья, наверное, мало бы кто знал. Но вот 27-летний тюменец стал в СМИ активно рассказывать о том, что с детства держит в квартире редких и опасных животных. Причем насекомых, змей, черепах и прочей «экзотики» столько, что трудно сосчитать!

С безопасными экземплярами за последние два года успели «подружиться» ребята из детских домов и интернатов, «особые» дети и взрослые инвалиды, жители не только областного центра, но и отдаленных сёл, куда Феликс приезжает совершенно бескорыстно. Каждое его выступление вызывает у зрителей бурю эмоций. Где еще можно подержать в руках настоящего огромного питона? Сфотографироваться с императорским удавом или гигантской красноухой черепахой? Напряженный график благотворительных шоу у Булатова был накануне праздников. И даже 31 декабря он выступал перед ребятами в тюменском доме-интернате «Горизонт».

Но волонтер пошел еще дальше. Прошлым летом он вышел в общество с… волком! Заявил о том, что разработал новую программу реабилитации детей-инвалидов под названием «Солнечный волк», и начал индивидуальные бесплатные занятия «канистерапией» с ребятами, у которых синдром Дауна. Булатов утверждает, что волки лечат лучше, чем собаки. Первыми возмутились владельцы собак — просто любители с огромным стажем и профессиональные кинологи: «Кто этот Феликс: новатор или обманщик? Ведь в Тюмени, если признаться, нет настоящих специалистов по канистерапии. А у Булатова даже диплома кинолога нет».

Пять семей с детьми-инвалидами посещали занятия проекта «Солнечный волк». Они проходили по выходным в помещении аграрного университета. В интернете можно ознакомиться с видеозаписями и фотоотчетами, на которых ребята и их родители выглядят вполне довольными. И даже счастливыми…

Возможно, занятия ребят с волком продолжались бы и дальше, но вышла шумная и неприятная история: в ноябре Феликса с волком не пустили в здание вуза на занятие именно тогда, когда проходил день открытых дверей. Взгляды руководства учебного заведения и волонтера на сложившуюся ситуацию оказались противоположными. Ректорат настаивает на своей правоте, а Булатов требует публичного извинения перед матерями «солнечных» детей, которым дали понять: даунов в вузе видеть никто не желает…

Теперь в ситуации вынуждены разбираться несколько ведомств, включая Министерство сельского хозяйства России и прокуратуру, куда Булатов направил свои заявления. В общем, парень решил отстаивать права детей-инвалидов всей России. Пытался официально выйти с пикетом на улицу, но ему даже с пятой попытки не удалось согласовать это мероприятие с администрацией Тюмени…

Мы встретились с Феликсом Булатовым, который пришел в редакцию «ТИ». Интересно было узнать его точку зрения на происходящее.

Первым делом волонтер разложил дипломы и благодарственные письма за благотворительную деятельность, в том числе и от партии «Единая Россия», где отмечается его активная гражданская позиция. «Считаю, добрые дела не нуждаются в том, чтобы их приходилось защищать, — заявил Феликс. — А получается странная ситуация: враждебное отношение общества и необходимость доказывать свою правоту!» Но, судя по всему, шквал отрицательных отзывов парня нисколько не смущает: «Ну покажите мне хоть одного человека, настоящего специалиста, который бы разбирался в волках и критически отзывался о моем проекте!»

Булатов показал документ, подписанный доктором биологических наук Клавдией Сидоровой, заведующей кафедрой анатомии и физиологии ГАУ Северного Зауралья, где говорится о возможности и перспективности проведения занятий и исследования. Еще имеется ответ на запрос из департамента здравоохранения Тюменской области, в котором отмечается, что «представленная методика не доступна для оценки широкими медицинскими кругами, соответственно, имеет низкую степень доказательности с научной позиции…»

— Никакие законы я не нарушаю, — объяснил нам Булатов и показал справку о том, что волк Каин, который лечил детей, родился 1 мая 2016 года в Тюменском зоопарке. И не волк он вовсе, а волкособ: мать у него западносибирская лайка. А значит, по закону владелец спокойно может содержать такое животное в квартире. «Законов, регламентирующих добровольческую деятельность, в стране нет, — отметил Феликс. — Я предлагаю людям то, что могу для них сделать и чем помочь. И это их дело — принимают ли они мои благотворительные услуги. У ребят, которые двенадцать раз (за полгода) встречались с волчонком, наблюдаются положительные изменения. Сейчас все позитивные сдвиги фиксируют и изучают специалисты-психиатры». Но их фамилии не разглашаются.

...Все со школы знают: у волка и собаки одинаковое количество хромосом — по 78. Но Булатов утверждает, что разное. У волка, оказывается, число хромосом совпадает с количеством таковых у человека с синдромом Дауна — 47. И именно поэтому ребенку-инвалиду проще найти общий язык с диким животным и получить от него особый целительный эффект. И это только одно из утверждений, отраженных в теории, выдвинутой Феликсом и его сторонниками.

Нам удалось неформально пообщаться с тюменскими волонтерами из разных организаций по поводу проекта «Солнечный волк». Некоторые отказались от комментариев: «Знаете, Феликс наш друг и компаньон. Мы вместе делаем добрые дела. А «Солнечный волк» — его личное дело, за которое он лично отвечает». Летом новое дело начиналось при организационной поддержке региональной общественной организации «Тепло души — детям-сиротам».

Её волонтер Любовь Емельянова присутствовала на некоторых занятиях и лично видела, как дети сначала с осторожностью относились к животному и как ближе к последним занятиям начали узнавать волка, называть его по имени. Дети научились давать команды животному, расчесывать его, завязывать ему бантики и просто гладить. Положительная динамика налицо: у детей улучшилась координация движений, начала развиваться мелкая моторика рук и улучшилось психоэмоциональное состояние.

— Волчата подросли, и безопасного общения с детьми, как было вначале, уже может не получиться. Этот проект подошел к концу. Но я не собираюсь останавливаться, — поделился с нами Феликс. — У меня есть опыт содержания разных диких животных: медвежат, львят… Думаю, что разработаю программу реабилитации, к примеру, «Солнечный лев». Может быть, общение со львятами принесет детям пользу и хорошее настроение?.. Вообще я человек с активной жизненной позицией и стремлюсь сделать всё для процветания страны.