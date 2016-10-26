Довольно часто жители многоквартирных домов задаются вопросами по поводу так называемой «платы за квартиру». Смотрят в квитанции и недоумевают: откуда такие суммы, за что в конце концов мы платим? Вот типичные вопросы, ответы на которые дают сотрудники администрации Тюмени.

— Что означает «содержание и текущий ремонт жилья»? Кто отвечает за эту услугу?

— В плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме входит уборка лестничных клеток, уборка придомовой территории, содержание и текущий ремонт мусоропровода, а также систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, электроснабжения, ливнестоков; содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства (газоны, скамейки, детские и спортивные площадки); содержание инженерных систем, вентиляционных шахт и дератизация (борьба с паразитами — грызунами, насекомыми). Отвечает за все эти услуги управляющая компания. Поэтому другая часть данного размера платы включает в себя затраты на управление многоквартирным домом: оплату труда и социальные отчисления для работников, содержание помещения УК, расходы на связь, транспорт и т.п.

— Почему жильцы первых этажей платят за содержание лифтового оборудования?

— Лифты и лифтовые шахты относятся к общему имуществу, и их содержание является жилищной услугой. Согласно Жилищному кодексу плата за жилищные услуги вносится всеми собственниками помещений многоквартирного дома вне зависимости от этажа проживания.

— Как можно снизить платежи за коммунальные услуги?

— Сэкономить можно при соблюдении двух условий. Первое — установка общедомовых приборов учета, что позволит оплачивать коммунальные ресурсы по их фактическому потреблению. Второе — поддержание внутридомовых инженерных коммуникаций в исправном состоянии, а также установка во всех квартирах современных приборов учета высокого класса точности. Показательный пример: ремонт подтекающего крана или сливного бачка позволит сохранить до 100 литров воды в сутки, а своевременно закрыв кран, можно сэкономить 1000 литров воды в час.

Уменьшить счета по «коммуналке» можно и при длительном (более пяти дней) отсутствии в квартире. Например, вы провели какое-то время в отпуске и ваша квартира пустовала. Если у вас не установлены индивидуальные приборы учета, вы можете обратиться в свою управляющую компанию за перерасчетом, подтвердив отсутствие соответствующими документами (проездные билеты, копия санаторной карты и т.п.).

— Входят ли балкон и лоджия в отапливаемую площадь? А ванная и туалет?

— Согласно ст. 15 Жилищного кодекса РФ жилым помещением признается изолированное помещение, которое пригодно для постоянного проживания граждан. То есть отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех частей такого помещения, включая вспомогательные, предназначенные для бытовых нужд, связанных с проживанием в жилом помещении. Но — за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. Поэтому при расчете платы за отопление балкон и лоджия не учитываются. А туалет и ванная комната — да.

— Какие меры могут быть приняты к неплательщикам за жилье и коммунальные услуги?

— В соответствии со ст. 155 ЖК РФ плата за жилье и коммунальные услуги вносится до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Жилищный кодекс предусматривает взимание пени за несвоевременную уплату. В течение первого месяца пени не начисляются. В следующие два месяца пени будут начислены в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка России. С 91 дня просрочки по платежам пени будут рассчитываться в размере 1/30 от данной ставки.

— В каких случаях перерасчет платы за отопление не производится?

— Правилами предоставления коммунальных услуг установлена допустимая продолжительность перерывов в подаче тепловой энергии:

— не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца;

— не более 16 часов единовременно (при температуре воздуха в жилых помещениях не менее 12 градусов);

— не более 8 часов единовременно (при температуре в жилых помещениях от 10 до 12 градусов);

— не более 4 часов (при температуре от 8 до 10 градусов).

В случае превышения допустимой продолжительности перерыва в подаче тепла размер ежемесячной платы снижается на 0,15% за каждый час превышения.

Вы можете задать свои вопросы по телефону справочной службы администрации Тюмени 46-47-10, а также по электронному адресу.