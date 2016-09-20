Житель Тюмени установил рекорд телефонного разговора по домашнему телефону в новогоднюю ночь.

«Ростелеком» в Тюменской области зафиксировал рост числа голосовых вызовов и резкое увеличение интернет-трафика в период новогодних праздников. Так, в период новогодних каникул из интернета было скачано на 60% больше информации по сравнению с непраздничным периодом. В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года абоненты стационарной телефонии Тюмени и Тюменской области совершили более 193 000 вызовов и проговорили более семисот тысяч минут: количество местных вызовов и по области выросло на 190%, междугородных и международных вызовов — на 770% по сравнению с буднями.

Чаще всего жители региона звонили в Ханты-Мансийский АО, Омскую область, Свердловскую область и Москву. Самый продолжительный разговор зафиксирован в Тюмени: абонент проговорил по домашнему телефону 4 часа 15 минут.

«Прогнозируя тот объем трафика, который ляжет на сети связи, связисты заранее проводят дополнительные организационно-технические мероприятия и готовят объекты и сети связи к повышенным нагрузкам, — отмечает директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком» Игорь Волков. — В течение всей новогодней ночи технический персонал компании работал в особом режиме. На специальном дежурстве находились более 50 сотрудников. Внештатных ситуаций в новогоднюю ночь не было».

Статистика пользования услугой «Интерактивное телевидение» также показала рост потребления ТВ-контента: в новогодние каникулы — 2017 люди смотрели телевизор в пять раз дольше обычного. В ТОП-5 самых популярных фильмов кинопроката среди тюменцев стали «28 панфиловцев», «Тролли», «Миньоны: Мини-фильмы. Коллекция», «Девушка в поезде» и «Великолепная семерка».

В период старого Нового года, 13 — 14 января, связисты не ожидают увеличения числа телефонных звонков и роста объемов интернет-трафика.