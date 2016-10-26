Деятельность управляющих компаний контролирует Государственная жилищная инспекция. Именно в этот орган следует обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами по обслуживанию многоквартирных домов. Но не все граждане знают, как правильно это сделать. Юристы Государственной жилищной инспекции по Тюменской области дают следующие разъяснения.

Обращение может быть сделано как в письменной форме или в форме электронного документа, так и в устной — в ходе личного приема. В письменном обращении в произвольной форме необходимо предельно четко и понятно изложить суть вопроса. Рекомендуется в одном обращении ставить не более 3-4 вопросов (например, в многоквартирном доме не проводится уборка подъездов, в квартире температура воздуха не соответствует нормативным параметрам, управляющая организация не предоставляет платежные документы).

Обязательные реквизиты обращения:

наименование государственного органа, в которое направляется письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица; фамилия, имя, отчество заявителя; почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; суть предложения, заявления или жалобы; личная подпись и дата.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

В обращении, поступившем в форме электронного документа, гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

Срок ответа на обращение — 30 дней с даты регистрации.

В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Вот лишь последние примеры, когда обращение в Госжил- инспекцию помогло. Так, Каскаринское МУП ЖКХ установило самозакрывающее устройство (проще говоря, доводчик) тамбурной двери в подъезде № 2 по адресу: ул. Садовая, 39. УК «Север» в Тюмени выполнила ремонт подъезда № 3 по адресу: ул. Мельникайте, 46. Удивляет, правда, что такие, казалось бы, мелочи в обслуживании приходится устранять с помощью государственного органа.