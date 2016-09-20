За последние два-три месяца в редакционную почту пришло два письма с жалобами на работу почтовых отделений: тесные помещения, большие очереди, долгое ожидание корреспонденции, не слишком доброжелательное обслуживание… Собрав воедино жалобы читателей и личный опыт пользования услугами почтовой связи, мы решили обратиться за разъяснениями к директору УФПС Тюменской области — филиала Почты России Андрею Ершову.

— Андрей Николаевич, совсем недавно вы прокомментировали жалобу наших читателей на плохую работу почтового отделения 625034, что располагается в микрорайоне «Тура». И вновь в редакционной почте появилось письмо с жалобой — на этот раз на работу почтового отделения связи, что находится в п. Винзили Тюменского района. Процитирую вам несколько строк: «Книга жалоб на почте переполнена, ее никто не читает и не отвечает. На вызов клиентов заведующая не выходит, на телефон не отвечают вообще. …На почте работает один оператор (толпа клиентов огромная). Извещения пропадают. Почему операторы и заведующая так неуважительно и безответственно относятся к своим клиентам?»

— В посёлке Винзили уже произошли кадровые перестановки, на сегодняшний день штат полностью укомплектован. Мы ужесточили требования к персоналу. Кроме того, все почтовики регулярно проходят дополнительное обучение, курсы повышения квалификации, дополнительные инструктажи. Усилен контроль за своевременным соблюдением сроков доставки корреспонденции.

— У почты проблемы с кадрами: их не хватает или слишком частая ротация?

— У нас нет проблем с кадрами. На юге Тюменской области работают 3,5 тысячи сотрудников Почты России, мы один из самых крупных работодателей. Укомплектованность штата составляет 98,79%. Текучка за 2016 год составила менее 2% — это отличный показатель!

Что касается города Тюмени и Тюменского района, нами был реорганизован Тюменский районный почтамт, в состав которого входило 110 отделений почтовой связи. Раньше это была сложно управляемая структура, поэтому в ноябре прошлого года произошло разделение этого подразделения на два: Тюменский почтамт (зона обслуживания — исключительно город Тюмень) и Тюменский районный почтамт (зона обслуживания — Тюменский район), начальником этого подразделения стал Антон Кузнецов, профессионал с более чем двенадцатилетним опытом успешной работы на руководящей должности в одной из передовых российских компаний. У него прекрасно развиты навыки по построению нового бизнеса, развитию филиальной сети, выведению на рынок нового продукта и созданию спроса на него.

— Какие меры вы предпринимаете, чтобы разгрузить отделения почтовой связи от больших очередей?

— В минувшем году мы проделали огромную работу, чтобы сократить время обслуживания клиентов. Во-первых, сейчас в тюменском филиале происходит внедрение новых форматов обслуживания. В первую очередь это касается городских отделений. Мы кардинально меняем концепцию взаимоотношений с клиентами. Теперь стеллажи с почтовыми отправлениями вынесены за спины операторов, в так называемую бэк-зону, внедрена адресная система хранения. Сотруднику почты больше не нужно далеко ходить за вашим письмом или посылкой. Все рядом — оператору нужно по штрих-коду извещения посмотреть на своем компьютере номер полки, на которой находится отправление, и протянуть руку. Рабочее место начальника отделения почтовой связи теперь также выносится в операционный зал, руководитель не только может более эффективно следить за ситуацией в ОПС, но и активно включается в работу с клиентами, особенно в часы наибольшей нагрузки.

Во-вторых, мы запустили модернизацию всего компьютерного парка: из 420 отделений почтовой связи в 273 отделениях обновили всю технику, внедряем новое программное обеспечение, которое консолидирует все производственные процессы отделений почтовой связи в единый информационный комплекс и позволяет повысить скорость оказания услуг в режиме единого окна. Клиентам при отправке посылок, переводов денежных средств, оформлении подписки на периодические издания и прочие услуги теперь не потребуется заполнение бланков.

Состоялось открытие центров выдачи и приема посылок (ЦВПП). В декабре минувшего года мы запустили пять таких центров: четыре в Тюмени и один в Тобольске. Это центры, которые работают только с посылочной почтой. Благодаря тому, что оператор работает в одном сегменте, значительно увеличивается скорость обслуживания клиентов.

Кроме того, мы открываем специальные окна для юридических лиц, куда они могут сдать свою корреспонденцию. На данный момент в Тюмени у нас функционирует 3 таких окна на базе отделений почтовой связи 625000, 625023 и 625032, а также одно ОПС в Тобольске — 626150.

Чтобы справиться с наплывом клиентов, мы сформировали мобильные бригады — они появляются там, где нагрузка на операторов возрастает больше всего.

— Раньше на извещениях была информация о том, что посылку за небольшую плату (100 рублей) могут принести домой. Но я ни разу не дозвонилась до указанного в извещении телефона. А в последний раз в извещении вообще не было информации об этой услуге. Она исчезла?

— Услуга работает. Как я уже отмечал, в отделениях связи города сейчас проходит плановое внедрение нового программного обеспечения, оно на данный момент не предусматривает размещения на извещении номера телефона ОПС. Но клиенты могут позвонить по телефону горячей линии (3452) 546677 и заказать мелкий пакет на дом. По этому же номеру телефона можно получить разъяснения по всем интересующим вопросам. Звонки принимаются с 8 утра до 8 вечера с понедельника по субботу, в воскресенье — с 9 утра до 6 вечера.

— Планируется ли в 2017 году открытие новых отделений?

— Новые почтовые отделения — это необходимость, продиктованная динамикой развития города. Полноценное новое отделение с тремя доставочными участками недавно открыто в Тюменском-2 микрорайоне на улице Федюнинского, 67 (ТЦ «Остров»). На мой взгляд, это одно из лучших почтовых отделений в Тюмени. Я благодарен администрации ТЦ за сотрудничество.

В декабре прошлого года мы обсуждали вопрос расширения почтовой сети в регионе с главой администрации Тюмени Александром Моором. Рассчитываю, что совместными усилиями в этом году мы сможем открыть еще несколько отделений. Сейчас ведутся переговоры, мы ищем помещения под новые ОПС.

— Андрей Николаевич, внешний вид некоторых почтовых отделений, согласитесь, оставляет желать лучшего. Вы планируете ремонт?

— Мы делаем ремонт в первую очередь там, где это более всего необходимо. В 2016-м полностью отремонтировано три отделения почтовой связи в населенных пунктах Суерка, Буньково и Коктюль и более чем в 20 проведены текущий и плановый ремонты. В рамках проекта «Доступная среда» модернизировано 13 отделений связи — теперь они полностью оборудованы для обслуживания людей с инвалидностью: оснащены специальными элементами доступности, включая большой удобный пандус с поручнями, расширенные дверные проемы для свободного проезда коляски, таблички со шрифтом Брайля, контрастные элементы. Персонал этих отделений прошел дополнительное обучение.

В текущем году по проекту «ОПС нового формата» мы планируем реконструировать еще 8 отделений (6 в Тюмени и 2 в Тобольске) и еще 25 отделений — в рамках проекта «Доступная среда».

— А есть ли среди ваших новых технологий те, что направлены на улучшение работы с клиентом, я имею в виду вежливое общение в первую очередь?

— Персонал Почты России проходит курсы дополнительного обучения, в том числе и в плане выстраивания доброжелательных отношений с клиентом. Кроме того, у нас внедрена такая система оценки работы, как «таинственный клиент»: эксперты по определенному алгоритму проверяют работу наших сотрудников, их компетентность и качество обслуживания. От оценки «таинственного клиента» зависит очень многое: за негативные доказанные отзывы с некоторыми работниками мы расстаемся.

Тюмень — первый в стране филиал Почты России, где появились свои супервайзеры, которые ежедневно осуществляют контроль за работой персонала, мониторя всю нашу сеть. И делают они это не сидя за компьютером, а выезжая в отделения, каждый по своему маршруту.

— Помогут ли перечисленные вами меры изменить имидж ведомства? Не секрет, что Почту России как только не называют: аномальная зона, Бермудский треугольник…

— Любой отзыв клиента для нас — это возможность стать лучше. Сегодня мы проводим планомерную работу по внедрению всех инноваций, о которых было сказано выше. Можно ли изменить имидж Почты? Мы этим занимаемся каждый день. Но не инвестициями в саморекламу, а кропотливой работой над проблемными зонами.

СПРАВКА 1:

Адреса центров выдачи и приема посылок: 625000 (Республики, 56), 625003 (Красина, 5), 625022 (Солнечный проезд, 2), 625046 (Олимпийская, 20 а), Тобольск — 626150 (4-й мкр, 42/1).

СПРАВКА 2:

Адреса отделений почтовой связи, где открыты специальные окна для работы с юридическими лицами: 625000 (Республики, 56), 625023 (Пржевальского, 54), 625032 (Гастелло, 67), Тобольск — 626150 (4-й мкр, 42/1).

СПРАВКА 3:

Служба поддержки Почты России: 8-800-2005-888 (звонок бесплатный).

«Горячая линия» УФПС Тюменской области: 8-3452-546-980. Режим работы:

пн-пт с 8-30 до 17-30, перерыв на обед с 12-30 до 13-15, сб-вс — выходные.

«Горячая линия» ОСП Тобольский почтамт: 8-3456-25-32-08. Режим работы:

пн-пт с 08-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00, сб-вс — выходные.

«Горячая линия» ОСП Ишимский почтамт: 8-3455-15-99-58. Режим работы:

пн-пт с 08-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00, сб-вс — выходные.

«Горячая линия» ОСП Ялуторовский почтамт: 8-3453-52-07-07. Режим работы:

пн-пт с 08-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00, сб-вс — выходные.

«Горячая линия» ОСП Тюмень почтамт (зона обслуживания —

город Тюмень): 8-3452-546-677. Режим работы: пн-вс с 08-00 до 20-00.