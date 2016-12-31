В здании Тюменской областной Думы на втором этаже работает информационно-выставочный центр. Уже не первый год здесь реализуют информационно-образовательный проект «Открытая Дума», в рамках которого проводятся экскурсии: все желающие могут ознакомиться с историей парламента, прогуляться по историческому уже, построенному в 1963 году Дому Советов, пообщаться с депутатами. Проект курирует его автор — историк, краевед и просто активный и творческий человек Светлана Павлова.

Многие из нас любят поговорить о своём родном, любимом городе. Многим интересна его история. В нашей новой рубрике мы будем вести беседы о Тюмени как со специалистами — краеведами, историками, так и просто с заинтересованными, неравнодушными гражданами — вами, дорогие читатели «Тюменских известий». Итак, добро пожаловать в «Диалоги о Тюмени!»

Любовь к истории

Родилась Светлана Владимировна в Тюмени. Однако детство ее прошло не здесь. В связи с партийной деятельностью родителей, в частности отца Владимира Ивановича Рыбкина, пришлось поколесить едва ли не по всей области — село Дубровное Вагайского района, Тобольск, Уват, Ханты-Мансийск…

Вернувшись в Тюмень, Светлана Владимировна поступила на исторический факультет. В дальнейшем началась карьера музейного работника.

Светлана Владимировна оказалась в городском отделе культуры, где возглавила службу по охране историко-культурных памятников. Через суды и публичные скандалы, на местном и федеральном законодательном уровне, они отстояли не один десяток купеческих домов, усадеб, памятников по всей Тюменской области. Предоставим слово самой Павловой:

— История присутствует в моей жизни в связи с партийной деятельностью моих родителей. Так получилось, что, переезжая из города в город, я встречалась с местными достопримечательностями, историческими и социальными особенностями. По сути, мы открывали для себя историю края. Так, например, в Тобольске, где я пошла в первый класс, каждое утро при выходе на крыльцо дома меня встречала белокаменная церковь. В Увате я узнала, что это было место ссылки тунеядцев, однако я общалась там с образованными, интересными людьми. Такие встречи не забываются…

Таким образом, краеведение стало частью моей жизни. Работая в городском отделе культуры, мы всевозможными силами отстаивали памятники архитектуры и истории. Нахождение в органах законодательной власти, признаться, сильно способствовало достижению тех результатов, которые мы сегодня имеем. Сдача памятников в аренду рестораторам не только позволила сохранить исторические здания, но и во многом преобразила и популяризировала их. Стоит привести только короткий список кафе и ресторанов, находящихся в таких домах: это и кафе «Тамрико», и рестораны «Черепаха», «Аристократ», «Потаскуй», чайная «У Раневской» и другие.

Сохраняли мы памятники и более радикальными методами. Так, на улице Ленина, 24, где теперь находится музей «Дом Машарова», собирались обустроить лабораторию СПИД. Взявшись с соратниками за руки, не пропуская медперсонал на территорию особняка, мы отстояли тогда памятник истории и культуры. Сейчас это один из лучших музеев города.

При воспоминании о работе в музее «Штаб-квартира Блюхера» на Республики, 18 мне приходит в голову любопытный факт. Это один из старейших памятников города. Здесь жил городской голова Иконников, в 1837 году останавливался цесаревич Александр с В. Жуковским, жил депутат Государственной думы I созыва (1906) купец С. Колокольников, бывал здесь и Колчак, размещался штаб помощи раненым, даже городской ЗАГС. Сейчас музей работает вне политических контекстов, однако в советское время основным событием в истории этого дома считалось присутствие в нем штаб-квартиры Блюхера, а остальные страницы истории были попросту сокрыты от внимания граждан. Я считаю подобное вмешательство политики в историю несправедливым.

Улицы и храмы

10 августа 1917 года постановлением городской Думы название «Царская улица» было упразднено и ей было присвоено наименование «Улица Республики». Таким образом, в этом году название центральной магистрали нашего города отметит столетний юбилей.

Далее, постановлением Тюменского гор-уездного исполнительного комитета от 4 ноября 1922 года «в целях ознаменования пятой годовщины Октябрьской революции» переименованы были еще 36 улиц. Среди них — более десятка наименований прихрамовых улиц, на которых возводились и функционировали церкви. Так, улицы Архангельская, Спасская, Знаменская, Успенская, Ильинская, Всесвятская, Большая Монастырская, Георгиевская стали именоваться соответственно улицами Урицкого, Ленина, Володарского, Хохрякова, 25 Октября, Свердлова, Коммунистической, Красноармейской.

Таким образом, атеистская идеология большевиков взяла верх, и оригинальные исторические наименования по политическим мотивам на злобу дня были названы преимущественно именами революционеров, во славу Октябрьской революции. Наша собеседница, Светлана Павлова, поделилась своим мнением по этому поводу:

— По русской ментальности издревле улицам, деревням было принято давать названия, связанные с какими-либо событиями, там происходившими. Либо имена были привязаны к местности. Например, деревня Красная Горка или улица Длинная. Названия несли в себе информацию историческую, эмоционально окрашенную, духовную. И конечно, улицы городов и сел назывались по имени храмов, на них построенных.

В современной Тюмени, где коренных жителей на порядок меньше, чем гостей города и мигрантов, названия улиц воспринимаются как должное, как некий штамп. Такая новая миграция порождает волну беспамятства в обществе. У граждан не возникает желания докопаться до сути, вернуть исторически справедливое название. Например, мало кто задумывается о том, что улица Свердлова ранее называлась Всесвятской.

Названия городских объектов, в частности улиц, несут в себе сакральный смысл. Вот представьте — легко ли совершить преступление на улице Всесвятской? Полагаю, вряд ли. Гораздо проще это сделать на улице Свердлова, названной именем революционера, отдававшего в том числе и приказ о расстреле царской семьи. Улица Успенская названа в честь Хохрякова — чекиста, главы карательного отряда, который жестоко и подло убил епископа Тобольского Гермогена. Вот еще один пример: я считаю, что большим нонсенсом является то, что сегодня Свято-Троицкий монастырь, имеющий громадную и насыщенную историю, стоит на улице Коммунистической.

С выходом постановления 1922 года о переименовании тюменских улиц наш город потерял свое лицо, то есть небольшой город поменял полностью свой облик. Свершилась историческая несправедливость, когда на арену вышла новая политическая идеология. Для восстановления его, я считаю, необходимо вернуть ряд исторических названий. В том числе нужно вернуть исторические имена храмовым улицам, по которым, в частности, всегда было понятно, где ты находишься и к какой церкви придешь.

Радует, что в последнее время в Тюмени быстро развивается краеведческое движение, появляется масса книг, мероприятий. Город постепенно возвращает себе истинное лицо, однако пока это происходит по большей части лишь в теории. Однако и на деле мне видятся некоторые прогрессивные шаги в этом направлении.

Например, сегодня на адресных табличках на некоторых улицах мы можем видеть исторические приписки, как эта улица называлась ранее, и это, на мой взгляд, имеет положительную тенденцию.

В советские годы в Тюмени было утрачено 4 храмовых строения — намного меньше, чем во многих других городах страны. На перекрестке нынешних улиц Челюскинцев и Хохрякова, около гостиницы «Нефтяник» — после долгих перипетий энтузиастов-краеведов и городских властей — был установлен памятный знак о том, что на этом месте некогда находилась Успенская церковь, снесенная в 1932 году. Я считаю, что подобные знаки нужно установить также и у основания пешеходного моста Влюбленных, где находился Благовещенский собор — первый каменный храм в городе, и на улице Республики близ бывшего магазина «Океан», где была Единоверческая церковь. А Александровскую часовню, снесенную в годы основания нынешней Центральной площади, можно было бы вообще восстановить. Подобные меры стали бы большим вкладом для восстановления исторической памяти горожан.

Тюмень имеет официальный статус исторического города. И мы должны если не вернуть абсолютно все оригинальные наименования в историческом центре, то, по крайней мере, бережнее относиться к сохранению данного нам наследия, исторических ценностей и памяти. И пусть дублирование на указателях старинных названий улиц станет первым для этого шагом.

Вот таким получился наш первый диалог о Тюмени.

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