Определился город-хозяин финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который проведёт соревнования вместо Тюмени.

История с поиском нового места для соревнований тянулась с конца декабря. Тогда Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира в Тюмени из-за сложившейся ситуации в международном лыжном и спортивном сообществе. В адрес наших спортсменов звучали недоказанные обвинения в нарушении антидопинговых правил.

После отказа российской стороны в Международную федерацию лыжного спорта стали поступать предложения от национальных федераций, готовых подменить россиян. Первым вызвался подставить плечо норвежский Тронхейм. Его поддержали канадская и финская федерации. Ну, а завершила череду заявок на прошлой неделе шведская федерация лыжных гонок. Именно заявка последней организации с первого взгляда выглядела наиболее выигрышной, ведь этой скандинавской страны не было в нынешнем календаре Кубка мира, в отличие от двух других из этого региона. Да и территориально Швеция находилась рядом с местом проведения предпоследнего этапа.

И все же в Швецию караван лыжников на финише сезона не поедет. Международная федерация лыжного спорта решила, что тысячи километров — не крюк, а расширение географии — большой плюс. Финал Кубка мира был отдан канадскому Квебеку. Чтобы переместиться из Осло за океан, отойти от непростых марафонов, которые запланированы в Скандинавии, и перейти на совершенно другой часовой пояс, у лыжников будет всего четыре дня. Международная федерация дала спортсменам дополнительный день отдыха: канадский финал пройдет с 17 по 19 марта, а не с 16-го по 19-е — как планировался тюменский.

Таким образом, в календаре лыжников в сезоне 2016-2017 будет два сложных перелета вдобавок к путешествию в пред-олимпийский Пхенчхан в начале февраля.