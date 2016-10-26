Ноябрьск готовится к крупному турниру по пауэрлифтингу.

Впервые ямальский город примет у себя всероссийский турнир по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. 21-22 января он пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит». Соревнования организованы при поддержке Министерства спорта РФ, а также окружного департамента физической культуры и спорта.

На ямальском помосте выступят тяжелоатлеты из 11 регионов страны. Это ведущие спортсмены России из Санкт-Петербурга, Калужской, Челябинской, Томской, Свердловской и Курской областей, Приморского края, Якутии и Татарстана, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Сейчас свои заявки подтвердили 39 спортсменов.

Как нам сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО, наряду с действующими штангистами ожидается приезд и ведущих спортивных функционеров этого направления. Среди почетных гостей соревнований — президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, вице-президент Паралимпийского комитета России Лев Селезнёв. Он работает с паралимпийской сборной команды России уже четверть века. Также Ноябрьск в эти дни посетит начальник управления по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Центра спортивной подготовки сборных команд России, заслуженный тренер РФ Владимир Богачев.