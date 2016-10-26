В регионе разработан комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасной перевозки детей в автомобилях.

В их реализации будут принимать участие правоохранительные органы в тесном взаимодействии с руководителями муниципальных органов власти. Об этом сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Одно из ключевых мероприятий — масштабная разъяснительная кампания, в которую планируется вовлечь как водителей, так и родителей. В торговых центрах, кинотеатрах каждого муниципалитета пройдут массовые акции для взрослых и детей, состоятся уроки и мастер-классы, выставки-показы детских автокресел. Всем участникам дорожного движения еще раз напомнят о необходимости использования специальных удерживающих устройств для перевозки детей.

Особая роль у Госавтоинспекции, которая будет усиленно контролировать у школ, детских садов и поликлиник соблюдение правил перевозки детей в автомобилях. В рейдах вместе с инспекторами поучаствуют активисты и общественники.