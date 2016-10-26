Долгожданный для тюменцев дебют землячки Виктории Сливко на Кубке мира всё же состоялся.

Пожалуй, самым идеальным дебютом, какой только можно придумать для молодого спортсмена, является выступление в спринте. Как правило, зеленых и необстрелянных любят ставить в заключительную группу спортсменов с девяностыми, а то и сотыми номерами. Они стартуют в то время, когда мировая элита, распределившая медали, спокойно попивает восстанавливающие коктейли, а болельщики на трибунах — что-нибудь погорячее. В общем, все размеренно ожидают церемонии награждения, а дебютанты в то время, безумно волнуясь, нарезают первые километры по разбитой лыжне и не закрывают первые мишени.

Вопреки этому тренерский штаб сборной России решил сразу отправить тюменку Викторию Сливко в гущу событий, выбрав местом ее дебюта эстафету. Изначально она должна была выйти на старт одиночной смешанной эстафеты на пару с башкирцем Антоном Бабиковым 27 ноября 2016 года, в первый соревновательный день нового сезона. Логика в этом была — ведь этим дуэтом они минувшей весной взяли золото чемпионата Европы в Тюменской области. Но с точки зрения психологического давления молодой спортсменке гораздо проще бежать, когда она знает, что к ней не приковано внимание миллионов глаз, наскучавшихся по биатлону за 8 месяцев. Так уж случилось, что Сливко заболела и избежала этой убийственной наковальни. Затем ее отправили восстанавливаться на Кубок IBU, и лишь на пятом этапе Кубка мира 12 марта дебют состоялся.

И все же своему решению тренеры не изменили — Викторию вновь поставили в эстафету. Теперь уже в классическую женскую, и не абы куда, а на сложный первый этап. Ей как бы сказали: не бойтесь, проходите. Вот рядом финка Макарайнен, которую раньше доводилось видеть только по телевизору. Вот чемпионка мира в эстафете Хинц из Германии, вот чешка Пушкарчикова, которая на эстафетном пьедестале с Соукаловой много раз стояла. А вот еще несколько говорящих фамилий — Хаузер, Скардино и Гаспарин. Сейчас тебе, дорогой дебютант, придется на равных с ними бороться.

В общем, дебют был построен по бразильской системе. Попав под эти жернова, Сливко сделала всё, что смогла. Не проспала старт, хорошо отработала стартовую поляну, достаточно уверенно держалась в группе, не давая более опытным соперницам притирать себя к бровке и наступать на лыжи. Да и темп общий выдержала на первом круге. На лежке, то ли от волнения, то ли от несвойственной себе скорости, сделала на два выстрела больше и ушла со стадиона 20-й в 21,5 секунды от лидера.

Попутчицы из Словакии и Южной Кореи — не самая лучшая компания для погони за лидерами, но россиянка сумела оперативно ликвидировать разрыв до основной группы примерно в 5-6 секунд. На второй рубеж она вновь пришла не в одиночестве, пусть группа уже и занимала места на ковриках не одновременно, а волнообразно. Спокойно расположившись на щите в конце второго десятка, Сливко сделала пять точных выстрелов. Не сверхбыстро, но тут в случае дебюта гораздо важнее точность, а не скорость. Да еще и закрывать мишени принялась со среднего черного глазка. Не многие так из россиянок делают. Это больше присуще элите. Со стадиона Сливко уходила 17-й в 32,5 секунды от лидера, да еще и в одиночестве. На третий круг скорости не хватило. Отставание от нещадно впахивавшей Макарайнен начало расти. Впрочем, финка всем дала прикурить на своем этапе. А вот ближайшие впереди шедшие соперницы не выиграли у Сливко слишком много. Эстафету Акимовой тюменка передала 16-й с отставанием в 58,6 секунды.

А дальше была стрельба с четырьмя дополнительными Татьяны Акимовой, которую нынче кличут лидером женской сборной России. Затем были два штрафных круга другой дебютантки — Ульяны Кайшевой и заключительный этап Ольги Подчуфаровой с двумя лишними выстрелами. Как итог — 13-е место и антирекорд для сборной России.

Дебют Сливко получился вполне неплохим, если учитывать, что брошенный в омут человек отстрелял не хуже лидера сборной прошлого сезона и лучше нынешнего.

После просмотра гонки невольно вспомнился один фильм про китайские боевые искусства. Молодой ученик, пришедший постигать азы к мастеру восточных единоборств, которые по своей рассудительности практически не уступают конфуциям, в первые недели негодовал. Вместо отработки ударов на специальном деревянном тренажере мастер заставлял паренька вешать на руки и ноги этой деревянной «груши» свою куртку. И только после продолжительного времени сенсей показал, что во время однотипных манипуляций с курткой руки паренька запоминали те движения, которые он дальше применял в ударах. Не знаю точно, чего хотели тренеры женской биатлонной сборной, но они попросили Сливко сразу же застегнуть куртку на все пуговицы, причем не на животе, а за спиной. В целом спортсмен справился, оборвав всего пару пуговок.

Радует одно — что пробой пера в Рупольдинге дело не ограничилось. В итальянской Антерсельве на шестом этапе Кубка мира 22 января Сливко вновь бежит в эстафете первый этап. И теперь ее помимо уже знакомой компании элитных спортсменок ждет среднегорье Доломитовых Альп.