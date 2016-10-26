Такой дебют стоит целых двух
Долгожданный для тюменцев дебют землячки Виктории Сливко на Кубке мира всё же состоялся.
Пожалуй, самым идеальным дебютом, какой только можно придумать для молодого спортсмена, является выступление в спринте. Как правило, зеленых и необстрелянных любят ставить в заключительную группу спортсменов с девяностыми, а то и сотыми номерами. Они стартуют в то время, когда мировая элита, распределившая медали, спокойно попивает восстанавливающие коктейли, а болельщики на трибунах — что-нибудь погорячее. В общем, все размеренно ожидают церемонии награждения, а дебютанты в то время, безумно волнуясь, нарезают первые километры по разбитой лыжне и не закрывают первые мишени.
Вопреки этому тренерский штаб сборной России решил сразу отправить тюменку Викторию Сливко в гущу событий, выбрав местом ее дебюта эстафету. Изначально она должна была выйти на старт одиночной смешанной эстафеты на пару с башкирцем Антоном Бабиковым 27 ноября 2016 года, в первый соревновательный день нового сезона. Логика в этом была — ведь этим дуэтом они минувшей весной взяли золото чемпионата Европы в Тюменской области. Но с точки зрения психологического давления молодой спортсменке гораздо проще бежать, когда она знает, что к ней не приковано внимание миллионов глаз, наскучавшихся по биатлону за 8 месяцев. Так уж случилось, что Сливко заболела и избежала этой убийственной наковальни. Затем ее отправили восстанавливаться на Кубок IBU, и лишь на пятом этапе Кубка мира 12 марта дебют состоялся.
И все же своему решению тренеры не изменили — Викторию вновь поставили в эстафету. Теперь уже в классическую женскую, и не абы куда, а на сложный первый этап. Ей как бы сказали: не бойтесь, проходите. Вот рядом финка Макарайнен, которую раньше доводилось видеть только по телевизору. Вот чемпионка мира в эстафете Хинц из Германии, вот чешка Пушкарчикова, которая на эстафетном пьедестале с Соукаловой много раз стояла. А вот еще несколько говорящих фамилий — Хаузер, Скардино и Гаспарин. Сейчас тебе, дорогой дебютант, придется на равных с ними бороться.
В общем, дебют был построен по бразильской системе. Попав под эти жернова, Сливко сделала всё, что смогла. Не проспала старт, хорошо отработала стартовую поляну, достаточно уверенно держалась в группе, не давая более опытным соперницам притирать себя к бровке и наступать на лыжи. Да и темп общий выдержала на первом круге. На лежке, то ли от волнения, то ли от несвойственной себе скорости, сделала на два выстрела больше и ушла со стадиона 20-й в 21,5 секунды от лидера.
Попутчицы из Словакии и Южной Кореи — не самая лучшая компания для погони за лидерами, но россиянка сумела оперативно ликвидировать разрыв до основной группы примерно в 5-6 секунд. На второй рубеж она вновь пришла не в одиночестве, пусть группа уже и занимала места на ковриках не одновременно, а волнообразно. Спокойно расположившись на щите в конце второго десятка, Сливко сделала пять точных выстрелов. Не сверхбыстро, но тут в случае дебюта гораздо важнее точность, а не скорость. Да еще и закрывать мишени принялась со среднего черного глазка. Не многие так из россиянок делают. Это больше присуще элите. Со стадиона Сливко уходила 17-й в 32,5 секунды от лидера, да еще и в одиночестве. На третий круг скорости не хватило. Отставание от нещадно впахивавшей Макарайнен начало расти. Впрочем, финка всем дала прикурить на своем этапе. А вот ближайшие впереди шедшие соперницы не выиграли у Сливко слишком много. Эстафету Акимовой тюменка передала 16-й с отставанием в 58,6 секунды.
А дальше была стрельба с четырьмя дополнительными Татьяны Акимовой, которую нынче кличут лидером женской сборной России. Затем были два штрафных круга другой дебютантки — Ульяны Кайшевой и заключительный этап Ольги Подчуфаровой с двумя лишними выстрелами. Как итог — 13-е место и антирекорд для сборной России.
Дебют Сливко получился вполне неплохим, если учитывать, что брошенный в омут человек отстрелял не хуже лидера сборной прошлого сезона и лучше нынешнего.
После просмотра гонки невольно вспомнился один фильм про китайские боевые искусства. Молодой ученик, пришедший постигать азы к мастеру восточных единоборств, которые по своей рассудительности практически не уступают конфуциям, в первые недели негодовал. Вместо отработки ударов на специальном деревянном тренажере мастер заставлял паренька вешать на руки и ноги этой деревянной «груши» свою куртку. И только после продолжительного времени сенсей показал, что во время однотипных манипуляций с курткой руки паренька запоминали те движения, которые он дальше применял в ударах. Не знаю точно, чего хотели тренеры женской биатлонной сборной, но они попросили Сливко сразу же застегнуть куртку на все пуговицы, причем не на животе, а за спиной. В целом спортсмен справился, оборвав всего пару пуговок.
Радует одно — что пробой пера в Рупольдинге дело не ограничилось. В итальянской Антерсельве на шестом этапе Кубка мира 22 января Сливко вновь бежит в эстафете первый этап. И теперь ее помимо уже знакомой компании элитных спортсменок ждет среднегорье Доломитовых Альп.