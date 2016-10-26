Вы понимаете, что раздельный сбор мусора — это цивилизованно и экологично, но не знаете, с чего начать? Экологическое движение «Зелёный хоровод» предлагает начать с малого — со сбора пластиковых крышек.

21 января с 12 до 15 часов собранные крышки можно принести в школу йоги «Мудра», что располагается на улице Урицкого, 36. Это уже четвертый по счету сбор пластиковых крышек, который проводит «Зеленый хоровод». Основная цель проекта — привлечь внимание тюменцев к важности раздельного сбора мусора. Как уточняет организатор и руководитель экологического движения «Зеленый хоровод» Юлия Кондинкина, правильнее говорить не мусор, а отходы — это вторичное сырье, пригодное для того или иного производства, а значит — ценность. Собирая простые пластиковые крышки, мы можем научиться бережно относиться к ресурсам.

Все собранные крышки организаторы взвешивают и сдают на переработку — на завод полимерных изделий. На вырученные средства (с 300 кг крышечек можно получить около 2 тысяч рублей) экологи покупают семена таких редких деревьев, как красный дуб, каштаны, миндаль, грецкий орех — выращивают их в дендрариях-яслях у себя на даче и готовят к высадке. Причем, как обращает внимание Юлия, семена приобретаются у омских и челябинских коллекционеров, у которых эти деревья адаптированы к климатическим условиям и плодоносят. Высадка деревьев и кустарников — еще один из проектов «Зеленого хоровода» — «Деревья городу».

Кстати, в проекте по сбору пластиковых крышек участвуют не только отдельные горожане, но и группы школьников, которые соревнуются между собой. Например, по итогам предыдущего сбора, который проходил в октябре, первое место в групповом зачете заняла Татьяна Слуянова, организовавшая акцию в гимназии № 1. Вместе школьники собрали 17, 500 кг пластиковых крышек! На втором месте — Татьяна Манахова, вдохновившая на сбор детский сад № 79 — собрано 3,8 кг крышек! В индивидуальном зачете лидировала Елена Гилингер, которая собрала 5,3 кг! Всего в осеннем сборе трудились 25 участников!

Один из участников — Антон Светлаков — поделился своими впечатлениями в социальной сети ВКонтакте: «Увидел пост о том, что собирают крышечки, но зачем это делают — было непонятно. Когда изучил вопрос, всё встало на свои места. В то время я работал в ресторане барменом, и собирать крышки было легко. Дома есть немного, тоже собираем. Помимо крышечек моя семья собирает отдельно пластиковые бутылки, регулярно скидываем их в специальный контейнер, который стоит около дома. Рестораны и места общепита — это просто кладезь крышечек, бутылочек, разбитой посуды. Дошло до того, что мама моей жены (живет в Кузбассе) отправляла крышечки в посылке (она работает кондитером на местной фабрике, где большой оборот пластиковых бутылок для масла).

Для некоторых, возможно, это неудобно, а для меня — уже норма. Я всегда за экологию! Когда был в Японии, был поражен, как вся страна собирает и сортирует отходы. Для японцев это норма жизни, а для меня раздельный сбор был диким явлением, хотя со временем это вошло в привычку. Раздельный сбор — это очень важно. Не все люди понимают, что отходы — это ресурсы, которые могут быть вторично использованы».

Юлия надеется, что в январе число активистов увеличится. Теперь экологов поддерживают не только учащиеся и дошколята, но и ребята из Российского движения школьников. Любой желающий может прийти 21 января на Урицкого, 36 и оставить пакеты с собранными пластиковыми крышками у администратора.