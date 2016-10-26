На днях во время пресс-конференции заместитель начальника ГУ МЧС России по Тюменской области по Государственной противопожарной службе Андрей Михнович сообщил журналистам новость: в наступившем году в состав Сибирского регионального центра МЧС России войдут уральские регионы.

А конкретнее — в состав Сибирского регионального центра (г. Красноярск) войдут Главные управления МЧС России по Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областям, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, подчинённые им подразделения, а также Уральский институт государственной противопожарной службы, Уральский учебный спасательный центр, Уральский региональный поисково-спасательный отряд и авиационно-спасательный центр. Прежде все эти структуры входили в состав Уральского регионального центра.

Андрей Михнович пояснил: реформирование системы проводится в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации и на основании распорядительных документов МЧС России, которое обеспечит выполнение всех социальных обязательств личному составу Уральского регионального центра.

Передача управленческих функций от Уральского регионального центра МЧС России Сибирскому региональному центру должна быть завершена в первом квартале 2017 года.

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает совершенствовать структуру за счёт оптимизации бюджета и управленческого аппарата, развития внутренних резервов, основанных на повышении профессионализма специалистов, и применения современных технологий по всем направлениям деятельности, а также за счёт целенаправленной работы по повышению эффективности функционирования органов местного самоуправления.

Реформирование структуры МЧС России никак не отразится на безопасности жизнедеятельности населения и территории Урала. Все оперативные и реагирующие подразделения системы МЧС остаются в прежних местах дислокации и несут службу по предназначению.