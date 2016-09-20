Российский союз автостраховщиков информирует о «взрывном росте» продаж электронных полисов ОСАГО в наступившем году.

С января 2017-го федеральный законодатель обязал все без исключения страховые компании заключать договоры обязательного страхования автогражданской ответственности водителей в электронном виде. До сих пор подобные услуги предоставляло лишь незначительное число компаний. За полтора года с момента запуска электронных продаж в добровольном порядке было продано всего около 400 тысяч полисов ОСАГО, в том числе почти 330 тысяч — в 2016-м. Это при том, что ежегодно в нашей стране страховщики заполняют свыше 40 миллионов таких бланков.

Игорь Юргенс, президент Российского союза автостраховщиков, отмечает с нового года лавинообразный рост числа оформленных полисов ОСАГО. Только за первую праздничную неделю января продано 16 тысяч электронных полисов, тогда как за аналогичный период прошлого года их было немногим более одной тысячи, а в последнюю рабочую неделю прошлого года — 7,5 тысячи.

В лидерах — Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области, где продажи в первую январскую неделю исчисляются тысячами. Наш большой регион пока кратно отстаёт от них. В Тюменской области продали 47 электронных полисов, в Югре — 60, на Ямале — 34. Год назад продажи у них составляли один, пять и три полиса. А в последнюю неделю перед новым 2017 годом — 13, 19 и 13 полисов соответственно.

Процедура покупки электронного полиса ОСАГО предполагает регистрацию клиентом на сайте любой понравившейся ему страховой компании личного кабинета и заполнение заявления о заключении договора. После этих процедур автоматически будет рассчитана страховая премия (её размер во всех компаниях одинаков и не отличается от стоимости оформления полиса в офисе), и страхователь сможет оплатить полис непосредственно на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему Российского союза автостраховщиков. Полис клиент получит по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе во время управления транспортным средством.