Ребятишки, проходящие лечение в больничных стационарах Тюменской области, не будут чувствовать себя одиноко. Региональное отделение Российского детского фонда начинает реализацию нового благотворительного проекта «Лучик надежды».

Первым инициативу подхватил Реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское. Его сотрудники в декабре два раза успели побывать в детских отделениях Омутинской центральной районной больницы (филиала областной больницы № 11) и увлечь маленьких пациентов интересными и полезными делами. Они провели творческие мастер-классы, научили ребят делать новогодние открытки.

Перед «старым новым годом», после карантина, по больничным коридорам наконец смогли пройти Дед Мороз и Снегурочка с подарками. Внимание досталось каждому ребенку. Дети сначала растерялись от радости и неожиданности: такого в казенном учреждении ещё не бывало! А потом некоторые осмелели и прочитали стихи.

Как нам разъяснила директор Реабилитационного центра для несовершеннолетних села Омутинское Наталья Кузнецова, проект «Лучик надежды» будет реализован на серьезном уровне. Ведь в декабре было заключено официальное соглашение между социальным учреждением, Российским детским фондом, областной больницей № 11 и администрацией Омутинского района. Специалисты центра для несовершеннолетних станут проводить различные мастер-классы для ребят и их родителей, которые переживают в больнице не самое простое время. Профессиональный психолог сможет пообщаться с теми, кому нужна помощь, снять стресс и эмоциональное напряжение. В рамках проекта в больнице будут проходить праздники и развлекательные мероприятия для юных пациентов. Кроме того, откроется книжный обменник.

Инициатор «Лучика надежды», заместитель председателя тюменского отделения Российского детского фонда Галина Сушинских отметила, что цель проекта — улучшить эмоциональный фон ребят, которые оторваны от родителей и друзей и испытывают страх перед больничными процедурами. Первая встреча с маленькими пациентами областной клинической больницы № 1 состоялась еще в ноябре. В январе проект заработает в полную силу. В его реализации будут участвовать психологи центра «Семья», спонсоры и волонтеры, которые смогут познакомить детей с разными видами декоративно-прикладного творчества.