На Ямале открылась продажа авиабилетов по всем социально значимым маршрутам. Перелёты внутри округа и за его пределы обойдутся северянам значительно дешевле.

Всего за счёт окружного бюджета внутри арктического края субсидируются 21 регулярный и 9 резервных (они действуют в межсезонье) авиамаршрутов. Ведь по сей день до большинства поселений региона можно добраться только на вертолёте. Кроме того, правительство северной автономии поддерживает шесть межрегиональных маршрутов, связывающих Надым, Ноябрьск, Тольку и Тарко-Сале с Тюменью, а также Надым и Ноябрьск с Москвой.

Как отметил Виталий Лагутин, заместитель руководителя дирекции транспорта Ямала, необходимые торги проведены. На субсидирование авиаперевозок из окружного бюджета выделено более миллиарда рублей — почти 322 миллиона на межмуниципальные и 704 миллиона на межрегиональные. Билеты по большинству направлений можно купить уже сейчас на даты до конца октября. Это позволяет северянам заранее планировать свой отпуск. За прошлый год по субсидируемым округом авиамаршрутам было перевезено полторы сотни тысяч пассажиров.

Одновременно с правительством Ямала авиационные перевозки субсидируют Тюменская область и Министерство транспорта России. По программе «Сотрудничество» компенсируют затраты на перелёты из областного центра в аэропорты Ямала и Югры. Из федерального бюджета — межрегиональные авиаперевозки. Так, в наступившем году благодаря государственной поддержке татарстанская «ЮВТ-Аэро» свяжет Новый Уренгой с Бугульмой и Казанью, а Салехард — с Казанью, Пермью и Ханты-Мансийском. Таймырская «НордСтар» будет летать из Красноярска в Ноябрьск и из Норильска в Новый Уренгой. «S7» получила субсидии на перевозки в Ноябрьск и Новый Уренгой из Новосибирска.

Государственная программа, финансируемая из региональных и федерального бюджета, позволяет значительно расширить географию маршрутов и повысить доступность авиационных перевозок.