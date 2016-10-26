С нового года в Югре сертификаты на социальную реабилитацию начали выдавать пострадавшим от насилия, освободившимся из мест лишения свободы и лицам без определённого места жительства.

Соответствующий порядок предоставления социальных услуг буквально за несколько часов до Нового года был утверждён постановлением правительства автономного округа. Отныне югорчанам, оказавшимся по разным причинам без крыши над головой, не придётся ютиться в теплотрассах и подвалах. На законных основаниях они могут получить сертификат, покрывающий стоимость не только ночлега на протяжении 60 дней в году, но и комплекса социально-бытовых и медицинских услуг.

В свою очередь лица, пострадавшие от какого-либо насилия, в том числе и матери с детьми, смогут рассчитывать на получение не только социально-бытовых и медицинских услуг, но и на помощь психологов и юристов. Сертификат будет также действовать в течение 60 дней.

В подготовке постановления участвовали негосударственные социально ориентированные некоммерческие организации, которые и будут оказывать львиную долю всех услуг. Ольга Сидорова, региональный представитель Фонда социальных программ «Наше будущее», учреждённого президентом «ЛУКОЙЛа» Вагитом Алекперовым, назвала передачу бюджетных средств через целевые сертификаты самым эффективным механизмом персонифицированного финансирования социальной помощи нуждающимся.

Ранее в Югре был обкатан механизм предоставления сертификатов на оказание социальных услуг инвалидам и пожилым людям, а также дополнительных образовательных услуг детям. Эта работа велась параллельно с развитием сети детских технопарков и кванториумов, созданием малых инновационных компаний.

Как подчеркнула Наталья Комарова, губернатор автономного округа, весь минувший год наша страна в соответствии с посланием президента перестраивалась на то, чтобы часть социальных услуг предоставлялась негосударственным сектором. Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из передовиков в этом деле, уверенно двигаясь к планке по доведению до некоммерческих организаций не менее 15 процентов бюджетного финансирования.