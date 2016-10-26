Сегодня в Тюмени состоятся торжества по случаю 85-летия корифея российской геологии Ивана Нестерова.

Практически вся сознательная жизнь уроженца курганской деревни Параткуль, выпускника Свердловского горного института связана со «страной Тюменией». Будучи директором Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института Министерства геологии СССР Иван Нестеров участвовал в обосновании открытий почти тысячи месторождений нефти и газа в Югре и на Ямале. Без этих обоснований вряд ли состоялось бы нынешнее благополучие нашей большой Тюменской области, да и всей России.

Доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой геологии нефти и газа Тюменского индустриального университета, он и в свои 85 продолжает научные исследования, буквально фонтанируя поистине революционными идеями. Одна из предлагаемых Нестеровым технологий, например, способна изменить сам принцип переработки нефти. Для производства моторных топлив в случае её внедрения не потребуется массивных колонн и повышения температур до многих сотен градусов. Причём качество нефтепродуктов можно будет контролировать на уровне числа атомов в молекуле углерода. Интерес к технологии уже проявили на Ближнем Востоке. Там рассматривают возможность создания соответствующей исследовательской лаборатории в Тюмени.

Не менее перспективны и новые технологии извлечения остаточной нефти из скважин. Они позволяют повысить коэффициент извлечения углеводородов практически втрое — с нынешних 0,27 до 0,8. Учёный намерен «оживить» полностью обводнённое, практически уже умершее месторождение. Если эксперимент пройдёт успешно, то в одной только Тюменской области можно будет без особых проблем добывать по миллиарду тонн нефти ежегодно. Почти вчетверо больше нынешнего!