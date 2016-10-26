Георгий Александрович СКОРОХОДОВ родился 15 января 1927 года в деревне Шешуково Тюменского района. В армию призван 31 декабря 1944 года, служил в пограничных войсках 69-го пограничного отряда стрелком-пограничником.

Георгий Александрович СКОРОХОДОВ родился 15 января 1927 года в деревне Шешуково Тюменского района. В армию призван 31 декабря 1944 года, служил в пограничных войсках 69-го пограничного отряда стрелком-пограничником. Участвовал в войне с Японией, демобилизовался в апреле 1951-го. В 1958 году окончил Тюменский машиностроительный техникум. Трудился на судостроительном заводе, затем мастером в «Тюменьгазпроме». Награждён орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. Живёт в Тюмени.

Александр Иванович АБИДОВСКИЙ родился 15 января 1923 года в селе Дубынка Казанского района. После 7 классов работал в колхозе, в 1941-м призван в ряды Красной армии. Служил в сухопутных войсках в 120-м миномётном полку 16-й артиллерийской дивизии телефонистом. Участвовал в боях за Москву, в Курской битве, в освобождении Правобережной Украины. Был ранен. Возвратившись с фронта, работал налоговым агентом, лесником в местном лесничестве. Награждён орденом Отечественной войны II степени и многими другими наградами. Живёт в деревне Грачи Казанского района.

Василий Иванович БАРДАШКИН родился 16 января 1924 года в деревне Мураши Аромашевского района. После смерти отца, в 15 лет начал работать в колхозе. В январе 1942 года призван в ряды Красной армии, обучался на военных курсах в учебном полку города Канска Красноярского края. Участвовал в боевых действиях по освобождению Белоруссии, Польши, Чехословакии. Был заряжающим в самоходной артиллерии. С боями дошёл до немецкого Дрездена, победу, после ранения, встретил в чехословацком госпитале. После окончания войны продолжительное время трудился в Ишимторге, выйдя на пенсию в 72 года. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, многими другими наградами. Живёт в Ишиме.

Борис Алексеевич МИШАТИН — один из последних могикан ныне здравствующих тюменских журналистов — участников Великой Отечественной войны, вчера отметил 90-летие! Он родился 16 января 1927 года в ж/д посёлке Слюдянка Иркутской области, в Тюмени с 1937 года. Участвовал в войне с Японией торпедистом в составе 1-й Краснознамённой бригады торпедных катеров Тихоокеанского флота, гвардии старшина 1-й статьи. Демобилизовавшись в 1950 году, вернулся в Тюмень, связав всю свою жизнь со спортом. Заслуженный тренер России по конькобежному спорту, заслуженный работник физической культуры РФ, почётный судья по спорту СССР. Родоначальник тюменского футбольного радиорепортажа. Награждён орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почёта», медалью Нахимова, государственной наградой КНДР «За освобождение Кореи» и другими многочисленными наградами. Живёт в Тюмени.

Иван Максимович СИДОРОВ родился 17 января 1924 года в селе Тимофеево Слободо-Туринского района Свердловской области. В Красной армии с 15 июня 1942 года, участвовал в боевых действиях на Степном, Западном, 1-м и 4-м Украинских фронтах, в Курской битве. Был разведчиком, командиром 82-мм миномётов, победу встретил в Чехословакии. Из наградного листа: «… в боях за свободу и независимость нашей Родины действовал смело и решительно. В составе своего отделения, ворвавшись в траншеи врага, убил 3 немецких солдат». В дальнейшем проходил военную службу в Балтийском и Тихоокеанском морских флотах, в запас уволился в 1961 году в звании майора береговой службы. Затем в течение 11 лет служил в системе УВД по Тюменской области, в том числе и на Крайнем Севере. Подполковник в отставке. Награждён орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу» и другими многочисленными наградами. Живёт в Тюмени.