Оказывается, некоторые школьники новогодним каникулам предпочитают учёбу. Речь идёт об одарённых детях, победителях и призёрах различных олимпиад.

Юные физики, химики, математики, биологи из разных учебных заведений областного центра в течение недели приходили с утра пораньше на занятия в школу № 69. Всего их было 80 — участников зимней многопрофильной смены для одаренных детей.

Подобные смены уже несколько лет организует информационно-методический центр при поддержке департамента образования Тюмени. Зимой они проходят на базе школ, летом — в загородных центрах, где ученики укрепляют не только знания, но и здоровье. Все занятия имеют практическую направленность, основной акцент сделан на решение олимпиадных заданий.

На этот раз в школьном кабинете «Тюменские известия» застали учеников восьмых классов. Неужели ребятам не хочется отдохнуть в законные каникулы?

— Нам мозг тренировать надо, — откликнулся Никита Демидов из 21-й гимназии. — Мозг — самый главный в организме, ему нельзя застаиваться!

Преподаватель математики Ирина Владимировна Ширшова из 37-й школы в восторге от своих новых учеников:

— Ребята решают задания с элементами высшей математики, щелкают их как орешки! Вот у доски Илья Шатских из 70-й школы — этому восьмикласснику по зубам задания за 11-й класс. Все еще условия записывают, а он уже ответ выводит!

Как выяснилось, любовь к математике у Ильи — это семейное, его мама преподаёт именно этот предмет. Своими впечатлениями поделилась и учитель физики из 62-й школы Светлана Павловна Семенова:

— Удивительные ребята! Несмотря на то, что смена проходит в каникулы, никто не пропускает занятий. Приходили и в актированные дни, а ведь многие добираются из самых отдаленных районов города. И встают в шесть утра! Мне с ними очень интересно!

Восьмиклассники в течение недели обучались теории и практике, собирали электроцепи, автомобили из лего, проводили эксперименты и защищали проекты, собранные из подручных материалов. Например, Алексей Эйхман из 69-й школы смастерил походный термос, Роман Соловьев из 5-й гимназии — надувной плот, Алина Муратова из 34-го лицея — водонапорную башню.

Не менее интересно оказалось в кабинете биологии — там собрались лучшие ученики из 7-х и 8-х классов. У них даже название отряда было на экологическую тему — «ЕГЭ». Это значит — единый год экологии.

— Нет, мы ничего не едим. Проводим исследование, смотрим, в каких продуктах больше всего пищевых добавок «Е» и какие из них самые вредные, — разъяснила Софья Коваленко, ученица 70-й школы, заметив удивление в наших глазах (на партах лежали обертки от чипсов, сухариков, конфет и прочей еды). — Мы изучаем состав продукта и делаем вывод — насколько он полезен или вреден.

Исследование состава продукта по его этикетке — тоже олимпиадное задание. Ребята в качестве самой неполезной еды назвали один вид суфле, один сорт чипсов, майонеза, кетчупа, хлебного батона и даже баранки с горчицей! А среди хороших продуктов юные исследователи «вычислили» сметану «Простоквашино», конфеты «Дав» и шоколадные вафли «Каждый день».

— Надо внимательно читать состав продукта, прежде чем его купить, — резюмировала Софья, — есть специальная таблица с разными пищевыми добавками, чтобы легче было ориентироваться. А по мне — чем меньше в продукте «Е», тем он безвреднее.

Преподаватель биологии из 30-й школы Виктория Леонидовна Семенова тоже гордится своими подопечными. Во время зимней смены ребята защищали проекты экологичных домов, составляли таблицу расчета калорий и рацион питания для подростков, проводили практические опыты. Так, семиклассники наблюдали явления плазмолиза и деплазмолиза в живых клетках растения, изготавливали, а затем рассматривали под микроскопом поперечный срез листа… А ведь это олимпиадные задания для школьников 10-х и 11-х классов!

После занятий, во второй половине дня, ребята выезжали на профориентационные экскурсии в высшие учебные заведения, музеи, библиотеки, принимали участие в интерактивных тренингах и интеллектуальных квестах, сражались на шахматном турнире. В итоге школьники получили сертификаты участников многопрофильной смены для одаренных детей города Тюмени и памятные сувениры.