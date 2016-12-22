В минувшем году сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области привлекли к административной ответственности 15353 водителя за нарушение правил перевозки детей. Большинство из нарушителей — родители-автомобилисты, пренебрегающие безопасностью своих же детей в машинах, перевозящие их без детских удерживающих устройств.

В ушедшем году на дорогах Тюменской области пострадали более 200 детей-пассажиров. Количество дорожных аварий с их участием в минувшем году на дорогах региона снизилось на 8 процентов, но возросло число погибших. В 177-ми ДТП (в 2015-м — 192) получили травмы 211 детей, погибли 7 (в 2015-м — 3 ребенка). В 10-ти случаях дети перевозились без детских удерживающих устройств (погибли 2 ребенка, получили травмы 11).

ГИБДД Тюменской области обращает внимание участников дорожного движения, что информация о якобы вступивших в силу с 1 января изменениях в правилах перевозки детей в автомобилях не соответствует действительности. Изменений в законодательстве на сегодняшний день нет — перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств (п. 22.9 ПДД).

Штраф за нарушение правил перевозки детей в автомобиле — 3 тысячи рублей.