Тобольск готовится к областным Губернским играм. В минувшем году он принимал летний турнир, а в нынешнем состоится зимний.

С 16 по 21 февраля в регионе пройдут областные зимние Губернские игры «Тюменские просторы». Эти соревнования традиционно проходят раз в два года. Их участниками становятся команды всех городов и районов Тюменской области, составленные из спортсменов-любителей.

Тобольск перенял эстафету у Заводоуковского городского округа и Ялуторовска. Географические соседи принимали Губернские игры в 2015 году. Что касается Тобольска, ему далеко не впервой организовывать такие крупные соревнования. В 2013-м в древнем городе на Иртыше проходила областная зимняя «олимпиада», а в июле минувшего года — летние Губернские игры.

В стенах городской администрации и комитета по физической культуре и спорту уже идут совещания по подготовке турнира. По старой доброй традиции Тобольску будут помогать муниципалитеты-соседи. Как нам сообщили в пресс-службе городской администрации, Тобольский район проведет крестьянскую эстафету, а Уватский район — охотничий биатлон.

Участников нынешних Губернских игр Тюменской области ожидает нововведение — старты «Папа, мама, я — спортивная семья». Правда, они отличаются от классических соревнований с преодолением различных надувных горок и прочих препятствий на скорость. Здесь, например, предполагается демонстрация умений участниками запрягать и распрягать коней, управляться с телегой.