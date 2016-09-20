Юные воспитанники салехардской СДЮСШОР стали призёрами чемпионата мира по таэквондо Джун Ри.

Планетарный турнир по одному из направлений таэквондо, носящего имя южнокорейского основателя Джуна Ри, прошел в Алматы. В Казахстан приехало более 300 спортсменов из стран СНГ, Европы, Азии, Африки. В составе сборной России выступили воспитанники салехардской СДЮСШОР. В окружной столице они постигают основы единоборства под руководством молодого тренера Андрея Больца.

Как нам сообщили в департаменте физической культуры и спорта ЯНАО, три юных спортсмена заняли весь пьедестал в весовой категории до 20 килограммов. Чемпионом стал Данил Усольцев, серебряную медаль завоевал Тимофей Ефремов, с бронзой домой уехал Алексей Сытник.

В турнире участвовал и более возрастной ямальский спортсмен Владислав Шабанов (до 65 килограммов). Он выступил в трех дисциплинах (полуконтакт, полный контакт, борьба) и в каждой из них вошел в призеры. На счету ямальца две серебряные и одна бронзовая награда.