Совсем юные, но уже чемпионы!
Юные воспитанники салехардской СДЮСШОР стали призёрами чемпионата мира по таэквондо Джун Ри.
Планетарный турнир по одному из направлений таэквондо, носящего имя южнокорейского основателя Джуна Ри, прошел в Алматы. В Казахстан приехало более 300 спортсменов из стран СНГ, Европы, Азии, Африки. В составе сборной России выступили воспитанники салехардской СДЮСШОР. В окружной столице они постигают основы единоборства под руководством молодого тренера Андрея Больца.
Как нам сообщили в департаменте физической культуры и спорта ЯНАО, три юных спортсмена заняли весь пьедестал в весовой категории до 20 килограммов. Чемпионом стал Данил Усольцев, серебряную медаль завоевал Тимофей Ефремов, с бронзой домой уехал Алексей Сытник.
В турнире участвовал и более возрастной ямальский спортсмен Владислав Шабанов (до 65 килограммов). Он выступил в трех дисциплинах (полуконтакт, полный контакт, борьба) и в каждой из них вошел в призеры. На счету ямальца две серебряные и одна бронзовая награда.