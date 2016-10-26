В Нижневартовском районе появился первый крытый ледовый корт.

Торжественная церемония открытия спортивного объекта на днях состоялась в Излучинске. Жители 16-тысячного поселка мечтали об этой арене давно. Первые обращения с просьбами о строительстве поступали в администрацию муниципалитета еще в 2006 году. И вот спустя десять с небольшим лет проект воплотился в жизнь.

Крытая спортивная арена позволяет заниматься хоккеем и фигурным катанием круглый год. Ледовая площадка соответствует всем олимпийским стандартам. Строительство сооружения осуществлялось в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016-2020 годы». Финансирование осуществлялось из двух источников — окружного бюджета и компании «Роснефть». Такой механизм софинансирования уже давно успешно отработан на территории региона. Крупные предприятия топливно-энергетического комплекса, работающие в Югре, активно участвуют в создании объектов социальной сферы.

— Мы выполнили просьбу жителей, ледовый дворец готов к эксплуатации. Уверен, это начало хорошей традиции. Спортивные объекты будут построены во многих поселениях Нижневартовского района, — заверил глава муниципалитета Борис Саломатин.

Как уточнили в пресс-службе администрации Нижневартовского района, набор в спортивные секции хоккея и фигурного катания уже стартовал. Также во дворце спорта будут проводиться массовые катания. Ну, а одними из первых опробовали лед новой арены хоккейные команды Излучинска и Новоаганска, которые в день открытия провели товарищеский матч. Победу в нем одержали хозяева со счетом 4:2. А до этого право забросить первую символическую шайбу на арене предоставили Борису Саломатину.

Жители поселка, пришедшие на открытие, не остались без подарков. Среди знатоков хоккейных правил были разыграны абонементы на бесплатное посещение ледовой арены.