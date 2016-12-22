С днём рождения, солдат!
Татьяна Алексеевна ЗАГАЙНОВА родилась 19 января 1923 года в деревне Вилижаны Тюменского района. После окончания 7 классов работала на мебельной фабрике. В мае 1942 года добровольно пошла в армию, проходила учёбу в Новосибирской школе связи.
Татьяна Алексеевна ЗАГАЙНОВА родилась 19 января 1923 года в деревне Вилижаны Тюменского района. После окончания 7 классов работала на мебельной фабрике. В мае 1942 года добровольно пошла в армию, проходила учёбу в Новосибирской школе связи. Служила эстист-морзистом в 6-м полку связи 6-й воздушной армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизовалась в 1946 году. С 1962 года — в Тюмени, работала в торговле продавцом, заведующей отделом. Награждена орденом Отечественной войны II степени и многими другими наградами. Живёт в Тюмени.