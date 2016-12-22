«Рота, подъём!» Со 2 по 8 января на базе действующей военной учебной части Свердловской области — гарнизон «Еланский», что в 210 километрах от Тюмени, при содействии фирмы «Академия путешествий» прошли военно-патриотические сборы для подростков города «Зимний десант».

Не по правилам... Уличная торговля в Тобольске неискоренима. Сколько бы об этом ни говорили, ни писали, сколько бы ни воевали, а убрать торговцев с бойких мест в городе практически невозможно.

Тюменская полиция предупреждает! Тюменская полиция отмечает увеличение числа карманных краж, совершённых в общественном транспорте: только за последние сутки зарегистрировано несколько таких преступлений. В абсолютном большинстве случаев карманники действуют в утреннее время и в конце рабочего дня, когда в автобусах и маршрутных такси максимальное число пассажиров.