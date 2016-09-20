На Ямале в конце января состоится семинар, на котором пойдёт речь о выполнении мероприятий «дорожной карты» развития оленеводства.

Дорожная карта для оленеводов

На Ямале в конце января состоится семинар, на котором пойдёт речь о выполнении мероприятий «дорожной карты» развития оленеводства.

Организаторами выступили Ассоциация коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, её региональный филиал «Ямал — потомкам!», а также органы государственной власти автономного округа. Основными слушателями станут ямальские оленеводы.

По словам президента Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, депутата Государственной Думы Григория Ледкова, семинар проведут в рамках подготовки к Арктическому форуму, который пройдет в Салехарде 21-23 марта.

— Большинство ямальских приоритетов обозначены именно в «дорожной карте», — отметил Григорий Ледков. — Все её пункты актуальны, и нужно им неукоснительно следовать. Это прежде всего проведение прививочной кампании, развитие сети убойных комплексов, достойные расценки на продукцию оленеводства, занятость населения. Нам надо трансформировать оленеводство в современные условия, чтобы оно было по-настоящему выгодным бизнесом на Ямале.

Рабочие места на мегаферме

Первая очередь мегакомплекса по выращиванию индейки и переработке мяса птицы в Юргинском районе будет введена в эксплуатацию в марте 2017 года.

Как сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, строительство комплекса осуществляется с опережением графика, работы ведутся одновременно на четырех площадках. Строят объект 170 человек, задействовано более 45 единиц техники. Приобретено оборудование для инкубатора и птичников. Идет процесс комплектования оборудования в цех убоя и переработки индейки.

Завершение строительства комплекса запланировано на июль текущего года. Общий объем инвестиций ООО «Абсолют-Агро» превысит два миллиарда рублей. На мегаферме будет создано 460 рабочих мест. После запуска на проектную мощность предприятие сможет производить 10 тысяч тонн мяса индейки в год.