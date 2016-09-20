Гайдаровский форум в Москве называют не иначе как русский Давос. Политики и экономисты три дня рассуждали о будущем России и мира.

VIII Гайдаровский форум, прошедший под лозунгом «Россия и мир: выбор приоритетов», собрал в стенах Российской академии народного хозяйства и государственной службы 13 тысяч экспертов. В их числе первый заместитель директора распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон, бывший премьер-министр Польши Марек Белька, экс-премьер Австралии Кевин Майкл Радд и, конечно, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Для чиновников федерального правительства, по признанию его руководителя, стало доброй традицией начинать новый год не только скучными совещаниями, но и участием в Гайдаровском форуме. Откровением для многих присутствующих стало обнадёживающее заявление премьер-министра о преодолении страной кризиса. Правда, это не означает, что все проблемы уже решены. Перейти от падения и стагнации к росту экономики только за счёт денежной и бюджетной политики вряд ли удастся.

13 тысяч экспертов участвовали в работе форума.

Алексей Кудрин, экс-министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок, был менее оптимистичен: Россия давно уже находится на исторически низких темпах экономического роста, которые даже ниже, чем в период застоя в Советском Союзе. Чёрная полоса не связана только со снижением цен на нефть или санкциями. Основные проблемы сокрыты внутри страны. Старая модель экономики не работает, а решительных мер, которые позволили бы создать и запустить новую модель, не принимается.

— Требуется серьёзная структурная реформа, хотя мы об этом говорим лет, наверное, пятнадцать, — подтверждает Дмитрий Медведев. — Правительство готовит сейчас план действий по ускорению экономического роста, чтобы в обозримой перспективе выйти на темпы развития выше среднемировых. Необходимо постоянно производить апгрейд технологий и профессиональных квалификаций. Считаю, что риск нарастания технологического отставания в нашей стране является одним из наиболее серьёзных вызовов, может быть, самым серьёзным, который стоит перед нашей экономикой. Это необходимо обсуждать и, конечно, принимать решения. Также необходимо развивать конкуренцию, снижать избыточное присутствие в экономике, повышать инвестиционную привлекательность регионов и серьёзно перестраивать систему государственного управления.

За основу повышения инвестиционной привлекательности российских регионов правительство страны возьмёт предложения рабочей группы президиума Госсовета, возглавлял которую тюменский губернатор Владимир Якушев. Обобщив передовые практики и решения, эксперты подготовили 12 целевых моделей. Для их дальнейшего тиражирования все регионы должны разработать соответствующие дорожные карты. А продвигаться по намеченному маршруту предстоит проектным командам, которые будут сформированы на каждой территории.

Федеральные чиновники рассчитывают на потепление международных отношений. Особенно после прихода к власти в США нового президента. По крайней мере, Игорь Шувалов, первый вице-премьер, заявил, что российские аграрии должны быть готовы к тому, что контрсанкции, запрещающие ввоз в нашу страну продовольствия, продлеваться не будут. Причём после их отмены отечественным производителям на какие-либо протекционистские меры рассчитывать не стоит. Иначе они просто привыкнут к ограничениям и разучатся работать на конкурентном рынке.

Дмитрий Медведев: «Уже понятно, что восстановить нормальные темпы роста только за счёт денежной

и бюджетной политики не получится. Требуется серьёзная структурная реформа, хотя мы об этом говорим лет, наверное, пятнадцать».