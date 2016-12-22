Широкое празднование Крещения Господня в Тюмени по местной традиции начинается ещё в Сочельник. Горожане 18 января пришли на иордань в Заречном микрорайоне, где ежегодно митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершает чин Великого освящения воды.

Колокола на передвижной звоннице издалека известили собравшихся на берегу о том, что крестный ход уже близко. Духовенство в праздничных белоснежных облачениях во главе с архиереем, прихожане храмов, воспитанники воскресных школ и духовных учебных заведений с хоругвями преодолели путь от Знаменского кафедрального собора и спустились на лед иордани.

Начался чин освящения «вод естества». Над Турой поплыли песнопения и запах ладана…

Каждый из присутствующих, стоя на морозе и слушая слова молитв, совершал свой небольшой подвиг. Немногие в наше время способны согреваться духовной радостью. Большинству приходится переминаться с ноги на ногу и подпрыгивать, пускать клубы пара, растирать уши… Солнце выглянуло к концу богослужения, когда в каждую купель и иордань для забора воды со словами молитвы был троекратно погружен православный крест.

Стражи порядка запускали посетителей к иорданям маленькими группами: лед нынче, несмотря на свою значительную толщину, потрескивал. Вниз люди спускались почти бегом. Пили святую воду, умывались. Радовались. Дергали колокольчик на установленной звоннице. Потом в гору неспешно тащили тяжелые бутыли с водой, ведра и даже фляги.

Святую воду принимают натощак для освящения и укрепления души и тела, ею окропляют дома и хозяйственные постройки, вещи и одежду. Когда окропляют, поют молитву «Спаси, Господи, люди твоя…»

К купелям с первых минут выстроились настоящие очереди. Молодые парни и солидные мужчины погружались решительно, не забывая перекреститься. Женщинам было сложнее. Кто хоть раз оказывался на морозе в мокрой рубашке до пят, сразу поймет, о чем идет речь. Некоторые, конечно, хитрили и окунались в купальниках. Зато нынче пятки не пристывали ко льду: сена для дорожек не пожалели!

Каждый приобщается к одному из главных церковных праздников — Богоявлению — в меру своих физических и духовных сил. Кто-то, как принято у верующих, с утра помолился и причастился за литургией, а кто-то пришел исключительно для того, чтобы одним из первых набрать святой воды. Некоторые отмечают праздник, непременно окунаясь в ледяную воду. А другие приходят, чтобы на это посмотреть. Но главное, что каждый находит нечто по потребностям души. Организаторы праздничных гуляний предусмотрели всё: возможность зайти в часовню, затеплить церковную свечу у икон, приобрести святыню или сувенир, перекусить и выпить горячего чаю.

Сколько ионов серебра попало в литр воды, набранной в крещенской иордани, если скорость течения реки два километра в час, а батюшка во время освящения погружал в прорубь деревянный крест? Такой шуточный вопрос часто задают людям, которые пытаются объяснить, откуда взялись особые свойства воды, освященной Великим чином в Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения Господня. Факт остаётся фактом: если воду, с верой, набрать 18 или 19 января («вод естество» по церковной традиции освящают с одной и той же молитвой два дня подряд), то она долго будет свежей.

Около 50 тысяч тюменцев побывало на крещенской иордани в прошлом году. Треть из них окунулись.

Великая агиасма (именно так называется крещенская вода) приносит духовную пользу тем, кто благоговейно ею пользуется. А вот грехи тех, кто в неё погружается, вовсе не «смываются», как думают многие. Окунаться в ледяную купель — народная традиция, не имеющая отношения к традициям церковным. Причем особо массовой она стала в последние десятилетия. Погружение в зимнюю прорубь — это личный поступок человека, который идет на осознанный риск, испытывая себя.

Церковь относится к традиции купания спокойно. Но важно помнить, что окунаться на Крещение необязательно. Достаточно выпить крещенской воды или окропить себя. «Православным лучше прийти в храм, вспомнить, что они христиане, — замечают православные священники. — Мы какое-то время назад были крещены в купели, и это стало для нас открытой дверью в Церковь».

Для информации.

Праздник Святого Богоявления (Крещения Господня) — один из великих двунадесятых праздников православной церкви. Он установлен Господом Иисусом Христом перед вступлением на путь своего земного служения человечеству. Когда святой пророк Иоанн Креститель крестил израильский народ «в покаяние» в реке Иордан, пришёл креститься и Господь наш Иисус Христос. Во время Крещения Господня разверзлись небеса, и Дух Святой сошел на Него в виде голубя, а с небес раздался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение» (Евангелие от Марка). Войдя в воды Иордана, Господь Иисус Христос освятил Собою всё водное естество земли.