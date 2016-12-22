Эпидемиологи продолжают следить за циркуляцией инфекций на территории региона. Анализ выявляет как вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа), так и вирусы гриппа А(Н3N2) и — единичные случаи — гриппа В.

На Ямале за вторую неделю 2017 года в медицинские учреждения обратились 7383 человека с диагнозами острая респираторная вирусная инфекция и грипп. По официальным данным, превышение недельного эпидемического порога по совокупному населению составило 53,9 процента. За минувшую неделю госпитализировали 200 человек: в том числе 93 детей до двух лет и 51 взрослого. Дети болеют тяжелой формой ОРВИ и гриппа.

Как сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко агентству «Север-Пресс», рост заболеваемости наблюдается в Салехарде, Губкинском и Муравленко, в Надымском районе. На территории округа в основном циркулирует «гонконгский» грипп, болеют непривитые люди, у взрослых болезнь протекает с осложнениями. В этом году сезон заболеваемости начался на две-три недели раньше обычного. Вторую волну гриппа на Ямале ожидают в феврале, а не в марте, как в прошлом году.

В Ханты-Мансийском округе пик заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается уже в январе. Еще на прошлой неделе в масштабе всего региона эпидемический порог не был превышен, ведь из-за морозов люди оставались дома. По последним данным, на территории автономии зарегистрировано более 130 случаев гриппа.

В Югре принимаются усиленные меры по профилактике респираторных инфекций. «Подготовительная работа проводилась по всем направлениям, в том числе по вакцинации, формированию лекарственных запасов, информированию населения о мерах индивидуальной профилактики, по повышению знаний медицинского персонала в части современных подходов в диагностике и лечении этих заболеваний», — отметил заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов на внеочередном заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве автономного округа. От гриппа в Югре было привито 552109 человек, это 85 процентов запланированного взрослого и детского населения. Как сообщил заместитель директора департамента здравоохранения автономии Владислав Нигматулин, в медицинских организациях округа создан достаточный запас противовирусных препаратов. Мониторинг обеспеченности ведется еженедельно.

— Грипп H3N1 резистентен к ремантадину. Соответственно, нужно лечиться препаратами, к которым он чувствителен. Самолечение недопустимо, так как выявлено несколько видов вируса гриппа. Препараты должен назначать лечащий врач, — отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева.

На юге Тюменской области на второй неделе нового года ОРВИ и гриппом заболели около 15 тысяч человек. Это количество увеличилось по сравнению с первыми днями зимних каникул на 27 процентов. Однако тюменские специалисты склонны считать, что пик заболеваемости пройден в декабре.

Более 40 процентов населения Тюменской области было привито к началу эпидсезона. Медики обращают внимание, что никто из тех, кто поставил прививку, гриппом не заболел (создателям вакцины удалось «угадать» со штаммами, вошедшими в ее состав). Однако, заметим, от «обычных» сезонных ОРВИ никто не застрахован.

По данным Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, большинство заболевших проживают в Тюмени — 10799 человек. Далее по списку следуют: Тюменский район — 1217 заболевших, Тобольск — 585, Ялуторовский район — 391, Ишим — 341.

— Сезон респираторных заболеваний проходит гораздо спокойнее, чем год назад. Нынче к нему хорошо подготовились аптечные сети. Если в прошлом году был момент, когда люди не могли приобрести даже оксолиновую мазь или медицинские маски, то нынче лекарственные препараты и средства гигиены — в полном объеме.

— Пневмоний, сопутствующих гриппу, выявлено не было, — отмечают в областном департаменте здравоохранения. — Однако, как любой вирус гриппа, «гонконгский» А(Н3N2) может вызвать осложнения, если пациент не будет соблюдать постельный режим, не обратится в медицинское учреждение и не станет выполнять предписания врача.

Справка «ТИ»

Вирус А(H3N2) в 1970-х годах вызвал пандемию в Китае и США. Победить инфекцию удалось с помощью вакцинации. Симптомы «гонконгского» гриппа не отличаются от остальных видов вирусной болезни: высокая температура (до 40 градусов), ломота в теле, озноб, заложенность носа и кашель, слабость, головная боль и тошнота.