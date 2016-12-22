Вторая волна гриппа готова накрыть страну. По прогнозам специалистов, она может ударить в конце января. Уже сегодня более чем в 50 городах зафиксировано превышение эпидемиологического порога. По данным Роспотребнадзора, на карантин закрыто более 900 школ, 15 детсадов и 39 интернатов.

Светлана Яцышина, руководитель референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и руководитель научной группы по разработке новых методов диагностики ОРЗ Центра молекулярной диагностики — CMD напоминает о важных вещах, которые помогут легче преодолеть очередной эпидемический сезон гриппа и ОРЗ.

Как передаётся вирус

При кашле или чихании вирус легко передается от человека человеку воздушно-капельным путем — в радиусе до одного метра. Инфицирование возможно и через контаминированные вирусами предметы (дверные ручки, поручни, бытовые предметы и др.): достаточно потрогать их руками и затем коснуться слизистых оболочек носа, рта и глаз.

Чтобы избежать инфицирования, необходимо следовать достаточно простым правилам. Конечно, основа профилактики гриппа — своевременная вакцинация. Но нельзя пренебрегать средствами личной защиты, прежде всего масками (в первую очередь — для заболевших и для людей, ухаживающих за больными гриппом). Также целесообразно использовать маску в местах большого скопления людей, общественном транспорте. Необходимо как можно чаще мыть руки с мылом, обрабатывать их дезинфицирующими салфетками (особенно после контакта с больным и посещения общественных мест). Также желательно воздерживаться от близких контактов с заболевшими.

Вакцинация от гриппа

Главной мерой профилактики гриппа является вакцинация. По данным ВОЗ, вакцинация способна снизить заболеваемость гриппом на 60-90% и предотвратить тяжелое течение заболевания. В новый состав вакцины против гриппа сезона 2016-2017 включены два новых штамма вируса, которые, по прогнозам, придут именно в этом сезоне. Также в состав вакцин входит штамм А(H1N1)pdm2009 («свиной»), преобладавший в прошлом сезоне, а также штамм А(Н3N2) «гонконг». В этом сезоне вакцинация началась с первых чисел сентября и должна завершиться к началу ноября. После прививки человеку требуется

2-3 недели для формирования иммунитета к вирусу гриппа.

Тем не менее эксперты предупреждают, что грипп по-прежнему носит внезапный характер и может являться серьезной угрозой. Новые измененные пандемические штаммы вируса гриппа А возникают непредсказуемо, а значит, могут превратить грипп в особо опасную инфекцию. За последнее столетие в мире произошло несколько пандемий гриппа, которые унесли жизни тысяч человек.

Отличие ОРВИ от гриппа

ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция, которую также часто называют ОРЗ.

Следует помнить, что инфицирование возможно не только вирусами гриппа, но и одним из 13 возбудителей ОРВИ, вызывающих гриппоподобное состояние. Наиболее распространённые возбудители ОРВИ: риновирусы, вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы, метапневмовирус, коронавирусы и бокавирусы.

Каждый из вирусов имеет свои особенности по тяжести вызываемого ими заболевания и может приводить к различным осложнениям, а значит, требует индивидуального подхода к лечению. Следует помнить, что эпидемический сезон начинается именно с ОРВИ, вслед за которым приходит грипп.

Самолечение недопустимо!

Многие относятся к симптомам ОРВИ легкомысленно: обычная «простуда» — само пройдёт, однако возбудители ОРВИ, как и последствия этих заболеваний, очень разнообразны. Даже если заболевание протекает не очень тяжело, желательно обратиться к врачу для постановки точного диагноза и назначения лечения.

Грипп категорически запрещается переносить на ногах, это чревато ухудшением состояния и серьезными осложнениями.

В отличие от ОРВИ и других инфекций, лечение гриппа нужно начинать в первые часы после появления соответствующих симптомов: резко повышающаяся температура, насморк, озноб и ломота во всем теле. Около 5-10% больных во время эпидемии гриппа нуждаются в госпитализации, а до 1% случаев заболевания заканчиваются летальным исходом. Также при гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания. Осложнения после гриппа влияют на все системы организма и могут приводить даже к летальным исходам спустя несколько дней после заболевания. Осложнения (синуситы, отиты, пневмония, бронхиты, заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы) наступают из-за отсутствия адекватного лечения и самолечения, а также потому, что большинство людей переносит заболевание на ногах.

Для «Тюменских известий» материал подготовлен Центром молекулярной диагностики ЦНИИЭ

Роспотребнадзора.