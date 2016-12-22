Любимые «клиенты» мошенников — люди пожилого возраста. Понимая, что доверчивые пенсионеры готовы отдать последние средства в надежде получить волшебное лекарство от своих напастей, мошенники «освоили» и сферу здравоохранения.

На днях ветерану Великой Отечественной войны позвонил злоумышленник и представился главным врачом одного из крупных медицинских учреждений города: предложил консультацию кардиолога и выполнение врачебных назначений на дому. За медицинские услуги сначала попросил одну сумму, но, узнав, что у женщины таких денег нет, сторговался на 12000 рублях. Пожилая женщина перечислила на счет вымышленного главного врача указанную сумму. Конечно, на следующий же день номер его телефона не работал. Не пришли и обещанные врачи.

Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы. Но вернут ли ей деньги? Маловероятно.

Специалисты предупреждают: чаще всего мошенники используют такие сценарии обмана пожилых граждан:

— чтобы попасть в квартиру, представляются врачами, приходящими на дом;

— называются представителями фармацевтических компаний, которые предлагают уникальные средства по сниженной цене;

— звонят от имени руководителей и специалистов медицинских учреждений и предлагают пройти обследование на дому;

— продают средства реабилитации.

Поэтому не открывайте двери врачу, если вы его не вызывали. Не вступайте в диалог по телефону с неизвестными людьми. Лучше позвоните родным и близким и проконсультируйтесь с ними по поводу покупки лекарства, медицинского товара или услуги. Обязательно позвоните своему лечащему врачу или в поликлинику и уточните правдивость звонка.

Специалисты здравоохранения обращаются и к родственникам пожилых тюменцев: объясните своим родным опасность подобных ситуаций, разработайте алгоритм действий в подобных случаях.



по материалам пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области.