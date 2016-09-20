Вот уже более десятка лет в нашей стране с самых высоких трибун говорят о необходимости развития предпринимательства. Мы решили познакомить своих читателей с историей успеха тех людей, на которых держится вся Россия.

Первым героем нашей новой рубрики «История успеха» мы выбрали Эдуарда Омарова. Успешный предприниматель, учредитель и генеральный директор компании «Кванта +», преподаватель Тюменского госуниверситета, бизнес-тренер, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», руководитель её регионального отделения, член всевозможных советов по развитию предпринимательства, а с недавних пор ещё и депутат Тюменской областной Думы.

Вся жизнь Эдуарда Омарова расписана буквально по минутам, тем не менее он выкроил в плотном графике пару часов для обстоятельного разговора. Незадолго до этого, будучи членом жюри, наш герой отбирал лучших в финале Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель — 2016», проходившем в Москве. А впереди его ожидало очередное заседание совета по развитию предпринимательства в правительстве Тюменской области.

«Мне было всё интересно!»

— Эдуард Закирович, говорят, всё начинается с детства. Не думаю, что в столь ранние годы вы мечтали стать предпринимателем.

— Тогда и слова-то такого не было. Я хотел стать сначала хирургом, затем великим спортсменом. У меня было множество увлечений. С десяти лет варил борщ и жарил котлеты. В школе посещал все факультативы и кружки, кроме кройки и шитья, думал, что засмеют. Хотя с пятого класса самостоятельно подгонял под фигуру всю свою одежду. Защищал честь школы на олимпиадах. Играл в сборной по волейболу и настольному теннису, занимался лёгкой атлетикой, борьбой, карате, рукопашным боем. Ходил в музыкальную школу. Писал сценарии и организовывал школьные мероприятия, был пионервожатым. Одновременно читал по две-три книги.

— Это родители вас нагружали так с детства?

— Родители лишь узнавали, куда я записался. С детства был очень самостоятельным. Никто никуда меня за руку не водил. В семь лет я очень удивился, когда мама попыталась отвести меня в школу, сказал, что и сам дойду. Бывало, конечно, расстраивал учителей. Наша классная даже жаловалась папе, что я не стараюсь, а иначе мог быть круглым отличником. Но я не видел смысла упираться, мне было всё интересно.

«Быть хозяином собственной жизни»

— А что за история с «побегом» в Тюмень? С чего вдруг в 16 лет вы решили сменить восточного красавца Баку на неухоженную тогда ещё Западную Сибирь? Это был какой-то юношеский протест? Желание всё бросить и уйти из семьи?

— Скорее всего, это было желание самому себе доказать, что я могу всё сделать без чьей-либо помощи, стать хозяином собственной жизни. А семья у нас была благополучная, образованная и очень дружная.

— Почему же выбор пал именно на Тюмень?

— Это было в 1981 году. В Тюмень тогда из Азербайджана многие уезжали работать и учиться. Я знаю ребят из Баку, ныне успешных инженеров, которые точно так же приехали поступать в тюменский «индус», и пока им не дали общежитие, ночевали на вокзале.

«Возьмите, не разочаруетесь»

— Вы тоже поступили в индустриальный?

— Я опоздал. Пошёл устраиваться на работу. В отделе кадров фабрики валяной обуви отказали, узнав, что мне нет и семнадцати. Пробился к директору, рассказал ему об отказе. Тот спрашивает: «Ну и что ты от меня хочешь?» — «Хочу, чтобы вы мне дали работу, вы директор и можете принять такое решение». — «Ты ведь малолетка, а у нас вредное производство». — «Ничего страшного, я же вырасту». Он внимательно посмотрел на меня, и я добавил: «Возьмите, не разочаруетесь. Только у меня ещё жилья нет»… Мне дали место в общежитии и оформили разнорабочим. Это я сейчас такой высокий и сильный парень, а тогда, помню, в медицинской книжке значились цифры: «Рост 164 сантиметра, вес 54 килограмма». Как они меня до работы допустили, не представляю.

— Не разочаровали директора?

— Уже через месяц я подошёл к начальнику цеха и сказал, что не хочу быть разнорабочим, мне нужна профессия. Обучился на плотника, получил третий разряд. В свободное от работы время занимался спортом, стал чемпионом Тюменской области по самбо. А на следующий год поступил в институт.

«В любом месте добьюсь успеха»

— К тому времени вы определились уже с профессией?

— Тогда мне было совершенно без разницы. При этом вёл я себя крайне самоуверенно, никому и в голову не приходило, что я нуждаюсь в совете. А вёл я себя так потому, что был уверен: в любом месте добьюсь успеха… С подачи товарища поступил в инженерно-строительный институт на промышленно-гражданское строительство. После первого курса всех парней призвали в армию. Два года отслужил в дивизии воздушно-десантных войск под Каунасом, стал чемпионом ВДВ СССР по рукопашному бою, демобилизовался старшиной с должности заместителя командира взвода. Вернувшись в Тюмень, поступил на службу в органы внутренних дел.

— Весьма неожиданное, однако, решение.

— Действительно, многие, включая моих родителей, этому удивились. Но ещё до армии, будучи студентом, я работал в опер-отряде содействия милиции, несмотря на юный возраст, меня назначали старшим по смене. Из армии я написал соответствующий рапорт в областное УВД и получил ответ, что меня будут рады видеть в своих рядах. Сразу же по прибытии сменил военную форму на милицейскую и проработал в органах более восьми лет, окончив параллельно индустриальный институт.

— А почему вдруг ушли из милиции?

— Это было начало 1990-х, зарплата мизерная, инфляция дикая, на жизнь не хватало. Работал честно, взяток не брал. Хотя в наших рядах встречались такие мерзавцы, которые ничем не гнушались. На жизнь зарабатывал тренерской работой.

— Вы ушли в знак протеста?

— Нет, конечно. Просто сама система внутренних дел разваливалась. Непонятно было, кто кому подчиняется. Требовалась организационная перестройка, однако для её проведения надо было быть большим начальником, а я был лишь начальником отдела. От моих усилий мало что зависело. И когда ребята в очередной раз предложили заняться бизнесом, согласился.

Неосознанная компетентность

— У вас к тому времени был уже какой-то предпринимательский опыт?

— Сплошная теория. В науке есть даже такое понятие, как не-осознанная компетентность. Когда друзья-знакомые начали открывать кооперативы (в то время надо было просто выживать!), советовал, как организовать строительство, производство, торговлю, как подбирать кадры, расставлять людей, мотивировать персонал. К 1993 году благодаря моим советам огромное количество ребят уже создали свое дело.

— С чего начали свой бизнес?

— С «купи-продай». Банки, открывающиеся как грибы после дождя, нуждались в средствах защиты, бронежилетах, газовых баллончиках. Повсеместно требовались запчасти. Ведь централизованное снабжение развалилось вместе с государством. Мы мотались по автозаводам, выстраивали цепочки.

— Неосознанная компетентность, похоже, принесла свои плоды.

— Да, но не сразу. У меня, вчерашнего офицера милиции, элементарно не было денег. Моим стартовым капиталом стали 200 долларов, которые я выручил, продав свою шубу. На них и поехал в Москву — на встречу с потенциальными поставщиками. Приехал, сказал, что такой хороший, хочу сотрудничать, всё могу и умею. А сам товар брал в долг, грузили с товарищем машину, привозили на вокзал — из машины в вагон, отправляли его в Тюмень, здесь разгружали и развозили по точкам. Собирали деньги — и обратно в Москву. Потом уже мне предложили открыть в Тюмени салон аудио- и видеотехники. «Кванта +». Первый организовали в Гипротюменнефтегазе, второй — у «Космоса», третий — на Мельникайте. Возили из Эмиратов целыми самолётами.

Бизнес чистой воды

— Но «Кванта +» ведь занимается чистой водой…

— Водой мы начали заниматься через три года. А изначально так называлась московская фирма, филиалом которой мы были в Тюмени. Потом они обанкротились, а я этот бренд сохранил за собой, зарегистрировав его как товарный знак.

— А к воде как пришли? Решили, что это вечный бизнес…

— Случайная цепь событий. К 1996 году у нас уже была очень большая компания — 32 направления деятельности. Строительство, медицина, торговля, общепит, недвижимость, туризм... Я каждый год открывал по пять-шесть объектов. А тут предложили заняться водой. В России тогда мало кто задумывался о том, что питьевую воду надо фильтровать. Я и сам изрядно сомневался, ведь вся страна пила воду из-под крана. Со времён СССР у нас были лишь централизованные водоочистные сооружения. Но меня убедили, что за локальными станциями будущее. И коль скоро эта тема весьма актуальна в Америке и Европе, значит, подумал я, скоро она будет актуальной и у нас. Обучился азам у американцев, закупил оборудование.

— Ваши ожидания оправдались. Сегодня мало кто уже пьёт воду из-под крана. Используют фильтры или бутилированную воду.

— Тогда же, двадцать лет назад, мы были первопроходцами. Я чрезвычайно увлёкся этой темой, понял, что могу не просто, как все вокруг, заниматься куплей-продажей, а с нуля создать новый рынок, сформировав потребность в чистой воде. Открыл химическую лабораторию, построил испытательный стенд, мы первыми в России стали создавать собственные технологии локальной водоочистки. Ведь на каждом производстве нужна своя по составу вода — для хлебобулочных изделий одна, для бетона другая, для лакокрасочной промышленности третья. На всех форумах рассказывали о наработках. И сегодня с гордостью могу сказать: процентов восемьдесят всех водоочистных технологий, используемых в стране, придуманы инженерами компании «Кванта +».

«Психолог ты наш»

— Как же вы управлялись со всеми видами бизнеса?

— Где-то в начале 2001 года я осознал, что делаю что-то неправильно. Слишком уже большой была зависимость бизнеса от меня. Я отсёк постепенно ставшие непрофильными виды деятельности. Что-то отдал партнёрам, что-то закрыл, что-то продал. А сам занялся описанием существующих в «Кванте +» бизнес-процессов — производства, маркетинга, торговли. Начиная от создания идеи и найма персонала до управления финансами. Через пять лет я уже практически не занимался компанией, она могла работать без меня, совершенно автономно. Без руководителей в принципе могут обходиться все пятнадцать наших подразделений, настолько чётко были описаны бизнес-процессы.

— Тогда-то вы и переключились на науку?

— Поскольку у меня появилось свободное время, я стал размышлять, почему у моих друзей-сотоварищей, очень образованных, интеллектуально развитых, чрезвычайно эрудированных, бизнес идёт крайне плохо или совсем никак. Хотя должен быть успешнее, ведь они же умнее меня. Стал читать специальную литературу. Друзья надо мной всё время подшучивали — «психолог ты наш». И я решил систематизировать свои знания по психологии, поступив в Тюменский госуниверситет, чтобы найти ответ на вопрос, в чём же кроется секрет успеха.

— Удалось найти ответ?

— За три года учёбы ответа я так и не нашёл. Даже диплом не хотел защищать, ведь не ради него в университет приходил. Заведующий кафедрой профессор Евгений Доценко убедил меня продолжить поиск, предложив выступить научным руководителем. И ещё через три года я уже защищал диссертацию по психологии. Как заявил председатель диссертационного совета Южноуральского государственного университета, это была первая за последние двадцать лет прикладная работа по психологии. Мне удалось, наконец, разгадать секрет успеха.

Ключ к распознанию потенциала

— В чём же, по вашей версии, заключается секрет успеха?

— По моей версии? (смеётся). Во-первых, впервые в науке я сформулировал определение понятия успеха. Ни одно из существовавших до сих пор не отвечало на вопрос, что такое успех. Во-вторых, был найден секрет успеха. Если коротко, то всё очень просто: нужно быть на своём месте. И дано научное обоснование, как каждый может найти это самое место. Описаны факторы, обеспечивающие успех. Поскольку речь в диссертации шла о секрете успешности предпринимательской деятельности, мне пришлось исследовать 250 известных предпринимателей Тюменской области.

— И как вам удалось их разговорить?

— Это оказалось непросто. Их даже поймать трудно. Но я всем пообещал, что раздам им результаты своего труда. Ознакомившись с ними, они будут ещё успешнее. И они с удовольствием участвовали во всех моих экспериментах. Одним их путь давался легко и занятие бизнесом воспринималось как само собой разумеющееся, другие будто несли свой крест. Одни светились энергией, другие излучали усталость. Одни были счастливы, другие несчастны… Результатом исследований стал труд на 800 страниц.

— Целая «Война и мир» получилась!

— Можно было издать и такой «кирпич», ведь я обещал всем раздать результаты нашего совместного труда. Но подумал, какой дурак, извиняюсь за мой французский, будет его читать. Мне понадобился ещё год, чтобы переформатировать чисто научный труд в научно-популярную книгу «Кустари и Рокфеллеры», понятную каждому — от школьника до пенсионера. Читать её можно как классику — десятки раз. Каждый, кто её прочитает, сможет подобрать индивидуальный ключ к распознанию собственного потенциала, а также потенциала своего оппонента. Соответственно может давать посильные задачи и строить реалистичные ожидания. В конечном итоге и самому стать более успешным.

— Научная работа открыла для вас новые горизонты…

— Действительно, меня стали приглашать различные университеты. Я читал лекции и давал мастер-классы, в том числе за рубежом. А последние два года преподаю в Тюменском госуниверситете психологию карьеры и стратегический маркетинг. Это как раз те дисциплины, которых, по моему мнению, не хватало студентам. В основу учебных программ легли мои знания и личный опыт. Кроме того, с этого учебного года, с моей подачи, курс по маркетингу студентам-маркетологам начали преподавать не с третьего, а с первого курса.

«Молодёжи терять нечего»

— Точно так же вы занялись и общественной деятельностью? Раскритиковали «Опору России», и вам предложили самому возглавить её региональное отделение?

— Я крайне редко критикую. Обычно предлагаю конкретные действия. А «Опору России» и критиковать-то было не за что. Как институт она не работала. Ведь что такое «Опора»? Сообщество экспертов, которые должны предлагать решения по развитию предпринимательства. Об этом я заявлял на всех площадках. И в 2010-м тогдашний президент «Опоры России» Сергей Борисов предложил мне возглавить Тюменское региональное отделение. Сегодня оно считается одним из наиболее эффективных и успешных среди 85 территорий.

— И с чего вы начали очередной путь к успеху?

— Собрал в Тюмени ребят, в том числе и тех, что участвовали в моих экспериментах. Предложил вступить в «Опору». Затем пошёл открывать городские и районные отделения. Вокруг них стали кучковаться неравнодушные люди, они начали генерировать идеи, формировать мнение. Мы начали проводить форумы, слёты, массу мероприятий, оказавшихся чрезвычайно востребованными среди школьников, студентов, предпринимателей. Их поддержали чиновники, депутаты.

— Ваш Слёт успешных предпринимателей в прошлом году получил уже статус федерального, собрав в Тюмени более тысячи представителей из сорока регионов России и десятка постсоветских республик.

— А ведь ещё пять лет назад он был чисто городским. Мы первыми поняли, что упор, коль говорим о развитии предпринимательства, надо делать именно на молодёжь. Им нечего терять, они смелы и готовы воспринимать знания. Я первым открыл при региональном отделении молодёжный комитет. Сегодня они создаются по всей стране. Мы реализуем более десятка собственных, нами придуманных проектов — помимо СУПа это ярмарка инвестиций, бизнес-акселератор, бизнес-игра «Завод», вечерняя школа предпринимателя… На ярмарке, например, в прошлом году мы отсмотрели 680 проектов, лучшие из них нашли инвесторов, которые вложили сто миллионов рублей. Нашу вечернюю школу, поддержанную губернатором, окончили уже две сотни тюменцев. Но прежде я потратил год своей жизни, чтоб сформировать программу обучения, подготовить из действующих предпринимателей «играющих тренеров». Ежегодно проводим в регионе полторы сотни мероприятий. На большее, к сожалению, у нас пока просто не хватает времени.

«Иного пути у нас просто нет»

— Тем не менее в прошлом году вы решили стать ещё и депутатом Тюменской областной Думы. И успешно реализовали свой план. Полагаю, в региональный парламент вы пришли не ради мандата.

— Надеюсь на то, что статус депутата позволит реализовать значительную часть наших инициатив. На ближайшую пятилетку я ставлю перед собой цель удвоить количество субъектов предпринимательской деятельности…

— …как минимум в регионе и как максимум в стране?

— Точно! Одновременно мы должны вдвое повысить эффективность работы каждого предприятия. Для этого нужны соответствующие программы обучения предпринимателей и принципиально иные государственные преференции. Сегодня поддержка оказывается преимущественно малому и среднему бизнесу, тогда как нуждается в ней прежде всего микробизнес. А это 95 процентов всех предпринимателей страны!

— Пилотной площадкой всех программ будет Тюменская область?

— Безусловно. Центр развития бизнеса, который я открыл в Тюмени, уже зарекомендовал себя. И реализует значительное число обучающих и развивающих программ. Как вице-президент общероссийской «Опоры», курирующий развитие молодёжного предпринимательства в стране, я намерен тиражировать наши региональные проекты на всю Россию. Другого пути в этом динамично развивающемся мире у нас просто нет. Иначе успеха нам не достичь.

— Некоторые ваши коллеги продвигают идею обучения предпринимательству уже с детства.

— Вообще-то, это идея Роберта Кийосаки, у него даже книга есть «Богатый Папа, Бедный Папа». Лично я против идеи приучать детей зарабатывать деньги. У детей должно быть детство. Развивать нужно прежде всего творческие навыки. Моё научное и практическое наблюдение показывает, что предпринимательство — это талант, данный господом. С помощью государства мы можем лишь облегчить вхождение склонных к нему людей в бизнес, ускорить их развитие, сделать более успешными. А сделать из всех предпринимателей невозможно.