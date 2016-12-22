Тюменская полиция отмечает увеличение числа карманных краж, совершённых в общественном транспорте: только за последние сутки зарегистрировано несколько таких преступлений. В абсолютном большинстве случаев карманники действуют в утреннее время и в конце рабочего дня, когда в автобусах и маршрутных такси максимальное число пассажиров.

Злоумышленники могут использовать различные способы, работать в одиночку или по нескольку человек. Но в большинстве случаев все сводится к одной простой схеме: воспользовавшись тем, что общественный транспорт переполнен, они максимально близко приближаются к намеченной жертве, чтобы, используя ловкость рук, вытащить из карманов деньги и ценное имущество.

Многие граждане самонадеянно считают: уж с ними-то такого никогда не случится, а если преступник и попытается украсть кошелек, то они сразу это увидят и поймают вора за руку. Однако профессиональные карманники действуют практически незаметно. Потерпевшие узнают о том, что их обокрали, слишком поздно.

Лучший способ защиты — бдительность. Полиция делает все необходимое для того, чтобы разыскать злоумышленников и вернуть похищенное имущество законным владельцам, но всё же преступление лучше предотвратить. Для этого необходимо следовать простым советам:

— следите за тем, чтобы ваша сумка или рюкзак были застегнуты;

— держите их, плотно прижав к себе. Следите за тем, чтобы ваши вещи оставались в поле вашей видимости;

— не храните в кошельке записку с пин-кодом от банковской карты;

— не рекомендуется носить ценности в рюкзаке, который одет на спину, а также класть деньги или документы в задние карманы брюк.

— не носите деньги вместе с документами;

— не носите кошелек и документы в полиэтиленовом пакете, в заднем кармане брюк;

— мелкие купюры на текущие расходы держите «под руками», крупные купюры — в потайном кармане.