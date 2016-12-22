Уличная торговля в Тобольске неискоренима. Сколько бы об этом ни говорили, ни писали, сколько бы ни воевали, а убрать торговцев с бойких мест в городе практически невозможно.

Совсем недавно по жалобам населения и местных бизнесменов, владельцев магазинов проводился рейд с участием городской полиции и соответствующих санитарных служб. Цель — «упорядочение», а попросту — ликвидация уличных стихийных рынков… Но предприимчивые торговцы уже перебрались на другие места.

Известный всем тоболякам «пятачок» у магазина «Ветеран», где пенсионеры бойко торговали не только вязаными носками и тапочками, но и продуктами питания — клюквой, морковью, творогом, сметаной, молоком, буквально на днях был закрыт. Старушки с носками и закатанными банками разбрелись кто куда.

А вот торговцы свежемороженой рыбой решили прибыльное место не покидать. Вернее, покинуть, но не далее чем на 20 метров. Просто взяли и пересели со своими ящиками и коробами, заполненными свежеморожеными рыбинами, прямо на тротуар, близ проезжей части, неподалеку от светофора. Поток машин с их выхлопными газами, грязные кучи снега — всё это не смущает ни торговцев, ни, что самое грустное, покупателей…

Хотелось бы напомнить строчки из весьма важного (и в первую очередь для нас, потребителей) документа под названием «Порядок розничной торговли молочными, мясными и рыбными продуктами и продуктами их переработки».

Он строго предупреждает: «…Продажа молока, мяса, рыбы и продуктов их переработки на территории города осуществляется в специализированных магазинах, отделах продовольственных магазинов, специально оборудованных павильонах согласно санитарным правилам и в крытых павильонах центрального рынка…»

Ну, если заплёванная дорога, с окурками — это и есть «специально оборудованные павильоны», тогда прощеньица просим у честных торговцев… А если нет? Кто тогда должен бить во все колокола и прекращать этот торговый беспредел?

А вот еще одно местечко, облюбованное местными частными производителями молока и молочных продуктов, — территория взрослой поликлиники славного города Тобольска. Дорожники на днях нагребли огромные кучи спрессованного и черного от копоти машин снега на место, где обычно тётечки торговали молоком в пластиковых бутылях и сметаной в таких же стаканчиках…

Но, как водится, голь на выдумку хитра. Торговать стали прямо на ступеньках. И посетителям поликлиники никак не пройти мимо. Многие останавливаются и берут бог знает какого качества продукцию. Да и не только посетители, медработники тоже не брезгуют — покупают и творог в пакетах, и молоко со сливками в весьма сомнительной чистоты таре. Стыдно, господа, медики! Какой вы пример населению подаете, вы же первые, кто должен стоять на страже здоровья тоболяков!

А потом мы спрашиваем, откуда у нас берутся и пристают к нам всяческие паразиты, микробы, кишечные инфекции, болезни желудка? Риторический вопрос, на который и ответ есть. Только станут ли от этого горожане более бдительными и ответственными, хотя бы сами перед собой и своими семьями?