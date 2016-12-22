Со 2 по 8 января на базе действующей военной учебной части Свердловской области — гарнизон «Еланский», что в 210 километрах от Тюмени, при содействии фирмы «Академия путешествий» прошли военно-патриотические сборы для подростков города «Зимний десант».

Ребята жили в настоящей казарме, питались в солдатской столовой. Педагоги из штата фонда «Боевое братство» и организации «Сварог» помогли «молодым бойцам» освоиться в суровой армейской обстановке.

Программа сборов была рассчитана на настоящих мужчин: занятия на танковом тренажере, освоение навыков оказания первой медицинской помощи, пулевая стрельба, основы военного этикета и флажного семафора, многое другое. Кроме того, участники сборов повысили свой уровень знания английского, а также получили основы знания китайского языков. Ребята много времени проводили на природе: изучали принципы ориентирования на местности, постигали основы камуфляжа… Всё это требовало внимания и находчивости.

Значительная часть занятий была отведена изучению навыков рукопашного боя и основ фотодела. Занятия эти вел член общественного совета УМВД по Тюменской области, почетный гражданин Тюмени, майор милиции в отставке Геннадий Александрович Нечаев (кому привычнее — Ген Саныч!).

…Многие участники сборов неоднократно награждались знаками отличия за активность в проведении ежедневных мероприятий. По результатам сборов всеобщее собрание присудило звание Героя сборов Алексею Шевченко!

Вот что написали организаторы сборов на страничке мероприятия в сети «ВКонтакте»: «Уважаемые родители! Мамы и папы! Дедушки и бабушки! Огромную благодарность приносит вам коллектив офицеров и преподавательского состава военно-спортивных сборов «Зимний десант». Вы должны гордиться вашими сыновьями! Наши курсанты показали себя с наилучшей стороны! Наших курсантов ставили в пример солдатам-срочникам! Спасибо вам большое за ваше воспитание, за ваше терпение и ваш ежедневный нелегкий труд родителей!»..

Из дневника Г.А. Нечаева

06.01.2017,

-36-40 оС, ветер.

Встал вместе с солдатами в 6-00. Сходил в душевую, выпил стакан чаю без заварки, добавил чайную ложку алтайского меда.

В 07-15 подал команду «Рота, подъём!». Зашевелились юнармейцы, позёвывая и потягиваясь, стали вылезать из своих норок. Сделал несколько фотоснимков…

На завтрак сегодня опять были пельмени, сливочное масло и конфеты «Коровка», а также упаковочка молока 200 мл и стакан чая с цикорием. По приходе в казарму все занялись приборкой. В воздух полетели щетки, веники, швабры — работа пошла полным ходом. На середину холла вытащили сумки из-под кроватей, получилась «полоса препятствий». Костя вывалил на свою кровать целую шапку конфет. Сладкоежки это заметили и стали кружить вокруг места возможной поживы…

На занятие с мальчишками прибыл военнослужащий с автоматами… Но пацаны пока осваивают катание на чемоданах с роликами. Елена пришла помогать заправлять кровати. 1-е отделение пошло в класс изучать устав, сборку и разборку автоматов…

10-38. Порядок в спальном помещении наведен. Защелкали затворы. «Курсанты к бою и стрельбе готовы!». Оружие осмотрено. На смену приходит следующий курсант.

Погода резко изменилась. Началась пурга. За окном метель разбушевалась. Кружится снег. У меня перепад давления, клонит в сон. Держусь. Глаза слипаются. Пришел командир роты со своим замом, сделал замечание дневальному, тот бегом ринулся исполнять… Отделения меняются местами занятий. Голова кружится сильнее, прилечь бы на полчасика. Махнул рукой… лег на кровать и «вырубился». Через полчаса встал как ни в чем не бывало — полегчало. Голова соображает.

…Появился первый «раненый», сорвал кожу до мяса об затвор автомата. Сделал ему перевязку, наложил на рану ватку и обматнул лейкопластырем — временно. Надо обработать йодом.

Разнял первую «боевую» потасовку: целая куча мала! Я взял самого нижнего за ноги и вытащил из-под кучи навалившихся на него тел. И смех и грех. Драчунов разняли и развели «по углам». Отдышались. Построились.

12-40. В классе идет урок «самолетостроение» под руководством Елены, она в роли главного конструктора… 13-30. Обед.