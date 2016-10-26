Сборная России по мини-футболу готовится к товарищеским матчам на базе спортивной инфраструктуры отеля «Аквариум» в Подмосковье.

Самое большое представительство в национальной команде имеют футболисты «Газпром-Югры» из Югорска. Здесь находятся вратарь Сергей Слемзин и шесть полевых — Дмитрий Лысков, Владислав Шаяхметов, Эдер Лима, Иван Чишкала, Данил Давыдов и Андрей Афанасьев. Наденут в очередной раз футболки национальной команды и представители МФК «Тюмень» — Андрей Батырев и Артем Антошкин.

Как нам сообщили в пресс-службе Ассоциации мини-футбола России, ближайшие дни футболисты будут тренироваться в Подмосковье, после чего 22 января вылетят в Голландию. 23-го и 24-го числа они проведут два товарищеских поединка с национальной сборной этого государства в городе Зволле. Затем россияне отправятся в Португалию, где 27 и 29 января сыграют с хозяевами этой страны. Матчи пройдут в городе Торре-да-Маринья.

Товарищеские встречи являются частью подготовки сборной России к квалификационному турниру к чемпионату Европы 2018 года. С 5 по 8 апреля футболистам предстоит побороться за одну путевку с тремя национальными сборными — Турцией, Словакией и еще одной сборной, имя которой пока неизвестно.