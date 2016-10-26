Сборная России готовится к XXVIII Всемирной зимней Универсиаде. В состав национальной команды включены и наши земляки.

Самые крупные мировые соревнования среди спортсменов-студентов пройдут с 29 января по 8 февраля. На сей раз их принимает Казахстан. Как сообщалось ранее, Министерство спорта РФ приняло решение везти на него не сильнейших спортсменов, а резервный состав. Даже несмотря на географическую близость проведения турнира.

В состав сборной России по биатлону вошли три представителя Тюменской области. Это чемпион Европы, победитель Кубков IBU Александр Печенкин, призер всероссийских соревнований Иван Печенкин и чемпион мира по летнему биатлону, призер этапов Кубка IBU Ольга Шестерикова.

Окажутся в Казахстане и три стреляющих спортсмена от Югры. Самым опытным из них является победитель и призер этапов Кубка IBU Семен Сучилов. Компанию ему составят Дмитрий Иванов и Инна Смирнова, которая пять лет назад поднималась на пьедестал летнего чемпионата мира.

Честь Ямало-Ненецкого автономного округа будет защищать Лариса Куклина. Ранее эта спортсменка выступала под фамилией Кузнецова и представляла Тюменскую область. На ее счету медали чемпионата Европы, этапов Кубка IBU и юниорского первенства мира.

В составе сборной России по сноуборду горнолыжные склоны Казахстана будут покорять три спортсмена из Югры. Все они выступят в параллельном слаломе. Богдан Богданов входит в основной состав мужской команды, а Елизавета Поздеева и Александра Ширшова являются резервистками женской сборной.