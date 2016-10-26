С позитивом и большим количеством очков в своём багаже вернулся из первой выездной серии в 2017 году тюменский «Рубин». Впервые с начала сезона он сумел одержать три победы подряд в основное время.

Клубы Высшей хоккейной лиги не стали отставать от всей страны и вышли на первые матчи только после новогодних каникул. В то время как КХЛ играла почти все праздничные дни, «Рубин» начал год с выезда.

Первый поединок прошел 12 января в Санкт-Петербурге. Моду в российском хоккее нынче диктуют клубы из города на Неве. «СКА-Нева», которая принимала у себя «Рубин», лидирует не менее уверенно, чем СКА в КХЛ. Вот и тюменцам команда устроила негостеприимный прием. На 13-й минуте сибиряк Виталий Каменев открыл счет, а вот после этого забивали только хозяева льда — 1:6.

На то чтобы забыть разгром и добраться до подмосковного Чехова, у «рубиновцев» было всего два дня. Они справились и с психологической, и с логистической задачей. 14 января наша команда одержала победу над «Звездой», находящейся в верхней части турнирной таблицы. Счет вновь открыл Каменев на 5-й минуте (выделим этот успех сибиряка отдельной строкой). До перерыва чеховские хоккеисты его сравняли. Ну, а окончательный результат был установлен в третьем периоде. Сначала Иван Кузнецов реализовал большинство, а за пять секунд до сирены Кирилл Шмурыгин отправил снаряд в пустые ворота.

Дальше путь тюменцев лежал в Воронеж, где их ждал аутсайдер, уже потерявший шансы на выход в плей-офф, — «Буран». Всего 36 секунд счет был равным, пока шайбу не забил тюменец Константин Майоров. За оставшиеся 59 минут отличились Кирилл Шмурыгин, Андрей Феклистов, Евгений Рыбницкий и Максим Зюзякин. Итог — 5:0.

Завершал поездку поединок с ХК «Рязань» в одноименном городе в Центральной России. Битва здесь шла не просто за три очка, а еще и за место в весенней стадии чемпионата. Клубы являлись соседями по таблице в нижней части зоны плей-офф. Тюменцы одержали непростую победу. Дмитрий Клопов голами на 9-й и 22-й минутах оформил дубль. Его почин продолжил лучший снайпер «Рубина» Каменев, забросивший третью шайбу за выезд. Рязанцы один гол отыграли, но Виталий Ячменев в своем 402-м по счету матче за Тюмень забил после паса Каменева. В заключительном отрезке «Рязань» сделала все возможное для того, чтобы отыграться, но сумела отквитать лишь две шайбы. Итог — 4:3.

Благодаря успехам на выезде «Рубин» сумел наконец-то подняться в зону плей-офф. Сейчас они идут 13-ми с 63 очками. Лидирует «СКА-Нева», у которой 87 баллов. До начала игры на вылет тюменцам предстоит провести 9 матчей. У других клубов ВХЛ это число варьируется от 6 до 12. Четыре преследователя «Рубина» в случае успешно сыгранных встреч, оставшихся в запасе, могут опередить наш клуб. Так что вся борьба за плей-офф еще предстоит.

Впереди у «Рубина» домашняя серия. 23 января ждем в гости «Ариада-НХ» из Республики Марий Эл, 25-го — «Саров» из Нижегородской области, 27-го — «Барс» из Казани, 29-го — «Нефтяник» из Альметьевска.